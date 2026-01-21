Vientos de hasta 70 km/h y lluvias ocasionales marcarán el clima de este jueves en Costa Rica

Se esperan vientos intensos en varias regiones del país, con lluvias dispersas y calor en zonas del Pacífico y Caribe

El Instituto Meteorológico Nacional (IMN) anunció que este jueves 22 de enero el país experimentará condiciones ventosas debido a una disminución en la presión atmosférica sobre el mar Caribe. Esta situación provocará vientos moderados a fuertes, con velocidades entre 30 y 50 km/h en el Valle Central, y de 50 a 70 km/h en el Pacífico Norte y zonas montañosas.

Durante la madrugada y la mañana, la mayoría de las regiones presentarán cielos despejados o parcialmente nublados, mientras que por la tarde y noche, algunas áreas del Caribe y la zona norte tendrán lluvias ocasionales.

En el Valle Central, se mantendrán cielos parcialmente nublados y vientos constantes a lo largo del día. En San José, la temperatura mínima será de 16,7 °C y la máxima de 22,7 °C, con condiciones similares en el resto de la región.

El Pacífico Norte vivirá una jornada soleada, ventosa y muy calurosa. Nicoya se perfila como uno de los puntos más cálidos, con temperaturas entre 19,7 °C y 36,3 °C. Las condiciones se mantendrán estables, sin lluvias.

Para el Pacífico Central, se esperan cielos con pocas nubes durante la mañana y parcialmente nublados por la tarde. Parrita tendrá una mínima de 17 °C y una máxima de 31,1 °C, sin previsión de precipitaciones.

En el Pacífico Sur, Golfito presentará cielos parcialmente nublados con probabilidad de lluvias aisladas por la tarde. Las temperaturas oscilarán entre 21,6 °C y 27,2 °C.

En la región del Caribe Norte, se anticipan lluvias dispersas durante la mañana y cielo parcialmente nublado en la tarde. Guápiles registrará valores entre 20,4 °C y 25,9 °C.

El Caribe Sur presentará un panorama similar, con lluvias ocasionales en la mañana y nubosidad variable por la tarde. En Sixaola se esperan temperaturas desde 21,5 °C hasta 29,6 °C, siendo una de las más altas en la vertiente atlántica.

La zona norte mantendrá condiciones inestables con nubosidad intermitente y lluvias ocasionales durante el día. En Ciudad Quesada, la temperatura mínima será de 15,4 °C, mientras que la máxima alcanzará los 24,5 °C.

El IMN advierte que el viento será un factor relevante a lo largo del día, especialmente en el Valle Central y el Pacífico Norte, donde se sentirán las ráfagas más intensas.

Efemérides

En San José, el sol saldrá a las 5:58 a. m. y se ocultará a las 5:38 p. m. La luna saldrá a las 8:44 a. m. y se pondrá a las 9:02 p. m., en una fase que avanza hacia cuarto creciente.