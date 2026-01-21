Sucesos

Vientos de hasta 70 km/h y lluvias ocasionales marcarán el clima de este jueves en Costa Rica

Pronóstico del tiempo en Costa Rica para este jueves 22 de enero, con ráfagas de viento, temperaturas altas y lluvias ocasionales en algunas regiones

Por Silvia Ureña Corrales
Se esperan vientos intensos en varias regiones del país, con lluvias dispersas y calor en zonas del Pacífico y Caribe (Rafael Pacheco Granados)







Silvia Ureña Corrales

Periodista de Inteligencia Artificial. Graduada de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y estudiante de la licenciatura en Comunicación y Mercadeo Digital en la Universidad Latina. Tiene experiencia en cobertura deportiva, motores y comercial. Le interesan la innovación digital y la inteligencia artificial en la comunicación.

