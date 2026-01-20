Sucesos

Empuje frío N.° 11 y fuertes vientos afectarán el clima en Costa Rica este miércoles

Descubra cómo el empuje frío N.° 11 impactará el clima este miércoles en Costa Rica, con vientos fuertes, lluvias y cambios importantes en varias regiones

Por Silvia Ureña Corrales
Lloviznas, niebla y frío se sentían en Cartago avanzada la tarde de este viernes debido al frente frío. Foto: Keyna Calderón.
Costa Rica enfrentará vientos fuertes y lluvias dispersas este miércoles, según el IMN. El Pacífico tendrá cielos despejados.







Silvia Ureña Corrales

