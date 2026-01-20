Empuje frío N.° 11 y fuertes vientos afectarán el clima en Costa Rica este miércoles

El Instituto Meteorológico Nacional (IMN) anunció que este miércoles 21 de enero se dará la disminución del empuje frío N.° 11, lo que modificará las condiciones del tiempo en Costa Rica.

Durante la primera mitad del día, la humedad se mantendrá elevada, especialmente en el Caribe y la zona norte, donde se prevén lluvias dispersas de carácter ligero a moderado. Para la segunda mitad del día, la nubosidad disminuirá y las precipitaciones tenderán a desaparecer.

El Valle Central tendrá cielos parcialmente nublados a lo largo del día, con vientos entre los 40 y 65 km/h. En San José, se registrará una temperatura mínima de 16,3 °C y una máxima de 21,9 °C.

En el Pacífico Norte, predominarán cielos poco nublados y un ambiente ventoso, con ráfagas de hasta 85 km/h. En Nicoya, las temperaturas oscilarán entre 20,1 °C y 34 °C, siendo una de las regiones más cálidas del país.

El Pacífico Central mostrará condiciones despejadas en la mañana, pero en la tarde se presentarán lluvias aisladas en las montañas. Parrita alcanzará una mínima de 16,1 °C y una máxima de 31,3 °C.

En el Pacífico Sur, se mantendrán cielos mayormente despejados durante todo el día, sin lluvias previstas. Golfito tendrá una temperatura mínima de 21,8 °C y una máxima de 28,2 °C.

El Caribe Norte presentará cielos nublados y lluvias dispersas durante la mañana, con una disminución hacia la tarde. En Guápiles se esperan temperaturas entre 21,2 °C y 25,2 °C.

En el Caribe Sur, las condiciones serán similares, con lluvias ligeras por la mañana y cielos parcialmente nublados en la tarde. Limón reportará una mínima de 21,8 °C y una máxima de 27,7 °C.

La zona norte del país experimentará un ambiente nublado durante la mayor parte del día, con precipitaciones dispersas al inicio de la jornada. En Ciudad Quesada, la temperatura mínima será de 15,9 °C y la máxima de 24,9 °C.

El IMN también destacó que las ráfagas de viento serán notables, especialmente en el norte del Pacífico y las cordilleras del país, con velocidades de hasta 85 km/h.

Efemérides

En San José, la salida del sol ocurrirá a las 5:58 a. m. y la puesta será a las 5:37 p. m. La fase lunar avanzará hacia cuarto creciente, con la luna saliendo a las 8:04 a. m. y ocultándose a las 8:13 p. m.