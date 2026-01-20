Rancho Redondo y otras zonas del Valle Central amanecen entre las más frías del país: así amaneció donde usted vive

Datos preliminares del IMN muestran temperaturas mínimas de hasta 3,5 °C en zonas altas y valores superiores a 25 °C en el Pacífico Norte.

Las temperaturas mínimas descendieron hasta 3,5 °C este martes 20 de enero en Costa Rica, según datos del Instituto Meteorológico Nacional (IMN), que registró las condiciones más frías del día en zonas altas del país.

La estación del volcán Irazú reportó la temperatura mínima más baja, con 3,5 °C, seguida por el volcán Turrialba, con 4,9 °C, y el volcán Poás, con 7,9 °C. Los registros corresponden al martes 20 de enero de 2026 y mantienen carácter preliminar.

En el Valle Central, las temperaturas mínimas oscilaron entre 10 °C y superior a los 20 °C, con valores destacados en Cerro Cedral (10 °C), Rancho Redondo de Goicoechea (12 °C) y Paraíso (17,9 °C). Estas cifras reflejaron condiciones más frescas durante la madrugada y primeras horas del día.

Las zonas costeras y regiones bajas mostraron registros más altos. En el Pacífico Norte, estaciones como Bagaces alcanzaron 19,9 °C, Cipanci, Cañas, alcanzaron 26,1 °C. En el Caribe, los valores mínimos rondaron entre 19,3 °C y 22,8 °C, con puntos como Guápiles y Limón dentro de ese rango.