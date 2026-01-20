Sucesos

Rancho Redondo y otras zonas del Valle Central amanecen entre las más frías del país: así amaneció donde usted vive

Temperaturas mínimas bajaron hasta 3,5 °C en Costa Rica este 20 de enero, según datos del IMN. Zonas altas como Irazú y Turrialba registraron los valores más fríos

Por Silvia Ureña Corrales
Llovizna y neblina, clima
Datos preliminares del IMN muestran temperaturas mínimas de hasta 3,5 °C en zonas altas y valores superiores a 25 °C en el Pacífico Norte. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)







