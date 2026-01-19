Sucesos

¿Hasta cuándo se extenderán los empujes fríos que afectan a Costa Rica?

Los empujes fríos influyen en el clima de Costa Rica cada año. Descubra hasta cuándo se mantiene activa esta temporada y por qué algunos eventos aislados aún pueden presentarse fuera del periodo habitual

Por Silvia Ureña Corrales
Entre noviembre y febrero se registra la mayor cantidad de empujes fríos en Costa Rica, con apariciones ocasionales en octubre y marzo. (Rafael Pacheco Granados)







