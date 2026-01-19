¿Hasta cuándo se extenderán los empujes fríos que afectan a Costa Rica?

Entre noviembre y febrero se registra la mayor cantidad de empujes fríos en Costa Rica, con apariciones ocasionales en octubre y marzo.

La temporada de empujes fríos en Costa Rica se concentra entre noviembre y febrero, periodo en el que se registra la mayor cantidad de estos eventos atmosféricos que influyen en las condiciones del tiempo en el país, según indicó el meteorólogo Jose Pablo Valverde Mora.

El IMN explicó que estos empujes fríos se relacionan con irrupciones de aire frío en zonas tropicales. El fenómeno ocurre cuando masas de aire más frío de lo normal avanzan con rapidez hacia latitudes bajas y reducen la influencia de la capa cálida subyacente.

El desplazamiento del aire frío suele darse en dirección al ecuador, principalmente en el lado de sotavento, es decir, el sector este de las grandes cadenas montañosas orientadas de norte a sur. Este comportamiento se documenta en regiones de Asia y América.

Aunque el periodo de mayor incidencia abarca los últimos meses y el inicio del año, algunos empujes fríos aparecen de forma ocasional en octubre y marzo, fuera del pico principal de la temporada.