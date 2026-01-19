Sucesos

Rancho Redondo y La Unión destacan entre las zonas más frías del Valle Central este lunes

Temperaturas mínimas bajaron hasta 3,1 °C este 19 de enero en Costa Rica, con registros históricos en volcanes y valores bajos en el Valle Central, según el IMN

Por Silvia Ureña Corrales
El IMN reportó temperaturas mínimas de hasta 3,1 °C en zonas altas y madrugadas frías en el Valle Central este domingo. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)







