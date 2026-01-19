Rancho Redondo y La Unión destacan entre las zonas más frías del Valle Central este lunes

Las temperaturas mínimas descendieron de forma marcada este lunes 19 de enero de 2026 en varias regiones de Costa Rica, con registros que llegaron hasta 3,1 °C en zonas altas, según datos preliminares del Instituto Meteorológico Nacional (IMN).
Las mediciones más bajas se presentaron en los volcanes Turrialba e Irazú, ambos con 3,1 °C, mientras que el volcán Poás registró 6 °C. En el Valle Central, varias estaciones reportaron valores por debajo de los 10 °C, principalmente en sectores elevados y rurales.
En Cartago y alrededores, Cerro Cedral marcó 8,4 °C, Rancho Redondo (Goicoechea) 11 °C y La Unión 12 °C. Otros puntos del Valle Central, como Cerro Burío, Cerro Jucó y Patio de Agua Coronado, oscilaron entre 12,1 °C y 12,4 °C, de acuerdo con el reporte.
La zona Norte y el Caribe mostraron temperaturas más moderadas, aunque también frescas para estas regiones. En Balsa, San Ramón, se reportaron 16,1 °C, mientras que Juan Viñas alcanzó 16,8 °C. En Limón centro, la temperatura mínima fue de 22,9 °C.
En el Pacífico, los valores más altos se registraron en la costa. Puntarenas presentó la temperatura mínima más elevada del país, con 28,2 °C, seguida por Cipancí de Cañas con 26,8 °C y Hacienda Mojica, en Bagaces, con 26,6 °C.