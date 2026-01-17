Madrugada fría en Cartago y Coronado: conozca los cantones que amanecieron con las temperaturas más bajas este sábado

Zonas altas del Valle Central y la Cordillera Volcánica Central registraron los valores más bajos durante la madrugada del 17 de enero.

La madrugada de este sábado 17 de enero fue particularmente fresca en varias regiones del país. El Instituto Meteorológico Nacional (IMN) registró temperaturas por debajo de los 15 °C en 11 estaciones meteorológicas, en su mayoría ubicadas en el Valle Central y en zonas montañosas del Caribe Sur.

El registro más frío se dio en el volcán Irazú, donde el termómetro descendió hasta los 7,2 °C, seguido muy de cerca por el volcán Turrialba, con 7,5 °C. También se reportó temperaturas cercanas a los 10,6 °C en el volcán Poás, mientras que el cerro Cedral marcó 11,8 °C durante la madrugada.

En sectores elevados del Valle Central, el enfriamiento nocturno fue igualmente notable. Rancho Redondo de Goicoechea marcó 12,2 °C, mientras que La Unión de Cartago bajó hasta los 13,0 °C.

En Patio de Agua, en Coronado, la temperatura mínima fue de 13,7 °C, y en el cerro Jucó, en Paraíso, el registro alcanzó los 14,0 °C. Otros puntos como Ochomogo, en Cartago; Jaboncillal, en Goicoechea; y el cerro Burío también se ubicaron por debajo del umbral de los 15 °C, con valores que oscilaron entre 14,4 °C y 14,7 °C.

Estas condiciones responden a la influencia del empuje frío número 10, cuyos efectos aún se hicieron sentir durante la madrugada, especialmente en zonas altas.

Para el resto del día, el IMN prevé que los efectos de este empuje frío disminuyan de forma paulatina. No obstante, se mantendrán vientos alisios acelerados, con ráfagas estimadas entre 35 y 60 km/h en el Valle Central, regiones montañosas y el Pacífico Norte, con posibilidad de alcanzar valores cercanos a 90 km/h al norte de Guanacaste.

Además, se espera el ingreso constante de nubosidad hacia la zona norte, el Caribe y el este del Valle Central, lo que favorecerá la presencia de lluvias y lloviznas durante la mañana y la noche en esas regiones. En el Pacífico, en tanto, predominará nubosidad entre poca y parcial, con posibilidad de lluvias de corta duración en el Pacífico Sur durante la tarde.