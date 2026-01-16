Empuje frío seguirá generando lluvias y vientos este sábado en Costa Rica

El empuje frío N.° 10 seguirá generando lluvias y vientos fuertes en gran parte del país, con ráfagas cercanas a 90 km/h.

El Instituto Meteorológico Nacional (IMN) informó que el empuje frío N.° 10 continuará afectando las condiciones del tiempo en Costa Rica durante este sábado 17 de enero, aunque con menor intensidad que días anteriores. Se mantendrán los vientos alisios acelerados y el ingreso de humedad desde el mar Caribe.

Según el pronóstico, las ráfagas de viento oscilarán entre los 35 km/h y 60 km/h en el Valle Central, el Pacífico Norte y zonas montañosas, con posibles picos cercanos a los 90 km/h en el norte de Guanacaste.

Durante la mañana, el cielo se mantendrá parcialmente nublado en la mayor parte del país, con presencia de nubosidad significativa en el Caribe y la zona norte, donde también se esperan lluvias y lloviznas.

En el Valle Central, se prevé cielo parcialmente nublado y ráfagas de viento durante todo el día. No se anticipan precipitaciones significativas. En San José, la temperatura mínima será de 16,4 °C y la máxima de 23,5 °C.

El Pacífico Norte experimentará un sábado mayormente soleado, con cielo despejado y vientos moderados a fuertes. En Nicoya, se esperan temperaturas entre 20,2 °C y 35,6 °C.

En el Pacífico Central, la jornada presentará pocas nubes durante la mañana y un cielo parcialmente nublado por la tarde. No se prevén lluvias. Parrita registrará una mínima de 20,2 °C y una máxima de 31,1 °C.

El Pacífico Sur podría tener lluvias breves y tormentas aisladas en la tarde. El resto del día se mantendrá con cielo entre despejado y parcialmente nublado. Golfito tendrá temperaturas entre 21,2 °C y 32,4 °C.

En la región del Caribe norte, el cielo estará mayormente nublado con lluvias dispersas durante el día. Guápiles experimentará una mínima de 20,6 °C y una máxima de 27,8 °C.

El Caribe sur mostrará condiciones similares, con lluvias intermitentes y cielo nublado. En Limón, la temperatura mínima será de 21,1 °C y la máxima de 28,6 °C.

La zona norte presentará cielos mayormente nublados, con lluvias ocasionales desde la madrugada hasta la tarde. Ciudad Quesada tendrá una mínima de 15,8 °C y una máxima de 26,6 °C.

Las autoridades recomiendan precaución por vientos fuertes, especialmente en zonas elevadas y en el norte del país, donde podrían generarse afectaciones menores por caída de ramas o tendido eléctrico.

Efemérides

En San José, la salida del sol será a las 5:57 a. m. y la puesta a las 5:35 p. m. La luna se encontrará en fase hacia luna nueva.