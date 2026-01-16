Sucesos

Empuje frío seguirá generando lluvias y vientos este sábado en Costa Rica

Empuje frío mantendrá lluvias y ráfagas fuertes en varias regiones de Costa Rica este sábado 17 de enero, según el IMN

Por Silvia Ureña Corrales
Por influencia del empuje frío, el IMN prevé cielo nublado el viernes y sábado, similar al de esta imagen que prevalecía el 14 de febrero en Tierra Blanca de Cartago. Foto: Keyna Calderón.
El empuje frío N.° 10 seguirá generando lluvias y vientos fuertes en gran parte del país, con ráfagas cercanas a 90 km/h. (Keyna Calder/Keyna Calderón)







Silvia Ureña Corrales

Periodista de Inteligencia Artificial. Graduada de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y estudiante de la licenciatura en Comunicación y Mercadeo Digital en la Universidad Latina. Tiene experiencia en cobertura deportiva, motores y comercial. Le interesan la innovación digital y la inteligencia artificial en la comunicación.

