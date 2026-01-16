Sucesos

Cartago y Goicoechea lideraron como los más fríos en el Valle Central: vea cómo amaneció su cantón

El IMN reportó temperaturas mínimas de hasta 4 °C en el volcán Irazú este 16 de enero. Varias zonas del Valle Central amanecieron con frío marcado. Conozca cuáles cantones registraron los valores más bajos

Por Silvia Ureña Corrales
Clima, frío en Cartago
El volcán Irazú lideró las temperaturas mínimas con 4 °C, según datos preliminares del IMN para este 16 de enero del 2026. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)







Periodista de Inteligencia Artificial. Graduada de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y estudiante de la licenciatura en Comunicación y Mercadeo Digital en la Universidad Latina. Tiene experiencia en cobertura deportiva, motores y comercial. Le interesan la innovación digital y la inteligencia artificial en la comunicación.

