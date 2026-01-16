Cartago y Goicoechea lideraron como los más fríos en el Valle Central: vea cómo amaneció su cantón

El volcán Irazú lideró las temperaturas mínimas con 4 °C, según datos preliminares del IMN para este 16 de enero del 2026.

Las temperaturas mínimas registradas durante la madrugada del 16 de enero del 2026 reflejaron un descenso significativo en varias regiones del país, con valores especialmente bajos en zonas montañosas, según datos preliminares del Instituto Meteorológico Nacional (IMN).

El registro más bajo se presentó en el volcán Irazú, en la región Caribe Sur, donde el termómetro descendió hasta 4 °C, la cifra mínima reportada a escala nacional. En ese mismo rango, el volcán Turrialba alcanzó 4,7 °C, mientras que el volcán Poás marcó 8,9 °C.

En el Valle Central, varias estaciones reportaron temperaturas inferiores a los 13 °C. Cerro Cedral registró 9,8 °C, Rancho Redondo alcanzó 10,6 °C y La Unión, en Cartago, marcó 11,4 °C, lo que confirmó un amanecer frío para gran parte del área metropolitana.

Las zonas urbanas del Valle Central también reflejaron el impacto del enfriamiento nocturno. Cartago centro reportó 14,2 °C, San José oeste, en Piedades de Santa Ana, llegó a 20,4 °C, y el Aeropuerto Juan Santamaría marcó 19,7 °C, valores considerados normales para la época seca.

En contraste, las temperaturas más altas durante la madrugada se concentraron en el Pacífico Norte. Puntarenas registró 26,5 °C, el valor más elevado del reporte, seguido por Cipancí de Cañas y Orotina, con 25,5 °C cada uno.

Según el IMN, estas condiciones responden a la influencia del empuje frío N.° 10, el cual afectará las condiciones del tiempo en varias regiones.

La entidad advirtió que las ráfagas de viento alcanzarán velocidades de hasta 70 km/h en las montañas del Valle Central y hasta 90 km/h en las cordilleras de Guanacaste y Talamanca, con posibilidad de ráfagas superiores en puntos específicos.