Empuje frío provocará bajas temperaturas y lluvias aisladas este jueves en Costa Rica

IMN advierte ráfagas intensas de viento y lluvias dispersas este jueves en diversas regiones del país.

El Instituto Meteorológico Nacional (IMN) informó que este jueves 15 de enero el empuje frío N.° 10 comenzará a influir en el territorio nacional, provocando fuertes vientos alisios y condiciones inestables en varias regiones del país.

Este fenómeno favorecerá una aceleración del viento en el mar Caribe, así como el arrastre de nubosidad hacia la vertiente oriental del país. Se esperan ráfagas moderadas a fuertes en el Valle Central, el Pacífico Norte y las zonas montañosas. En el norte de Guanacaste, las ráfagas podrían alcanzar hasta 90 km/h.

En la zona norte, el Caribe y las montañas del Valle Central, el IMN indicó una alta probabilidad de lluvias ligeras durante el día, con mayor posibilidad en la noche. El resto del país tendrá condiciones de cielo entre poco y parcialmente nublado.

El Valle Central mantendrá cielo con pocas nubes por la mañana y mayor nubosidad en la tarde. El ambiente será ventoso durante toda la jornada. San José presentará una temperatura mínima de 15,3 °C y una máxima de 23,8 °C.

El Pacífico Norte tendrá cielos despejados con viento durante el día. Nicoya registrará una mínima de 19,4 °C y una máxima de 34,3 °C, en una jornada calurosa y seca.

En el Pacífico Central, las condiciones serán estables con pocas nubes en la mañana y nubosidad parcial en la tarde. Quepos tendrá una temperatura entre 20,5 °C y 31,4 °C.

En el Pacífico Sur, el cielo se mantendrá mayormente despejado en la madrugada y la mañana. En la tarde se anticipa nubosidad con posibilidad de lluvias dispersas. Golfito alcanzará una mínima de 20,5 °C y una máxima de 32,6 °C.

El Caribe Norte presentará cielos parcialmente nublados durante la mayor parte del día. Por la noche podrían generarse lluvias aisladas en zonas montañosas. Guápiles registrará temperaturas entre 20 °C y 28,9 °C.

El Caribe Sur mostrará condiciones similares, con posibilidad de lluvias nocturnas en áreas altas. En Limón, la temperatura se ubicará entre 20 °C y 29,3 °C.

En la zona norte, la nubosidad será variable con potencial de lluvias en sectores montañosos, especialmente durante la noche. Ciudad Quesada tendrá una mínima de 16,2 °C y una máxima de 25,9 °C.

El IMN destacó que las temperaturas nocturnas se mantendrán frías, como es habitual en esta época del año, especialmente en zonas altas y montañosas del territorio nacional.

Efemérides

En San José, el sol saldrá a las 5:57 a. m. y se ocultará a las 5:35 p. m. La luna continuará su fase hacia luna nueva.