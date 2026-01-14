Sucesos

Empuje frío provocará bajas temperaturas y lluvias aisladas este jueves en Costa Rica

Fuertes ráfagas de hasta 90 km/h y lluvias nocturnas marcarán el clima en varias regiones de Costa Rica este jueves, según el IMN

Por Silvia Ureña Corrales
IMN advierte ráfagas intensas de viento y lluvias dispersas este jueves en diversas regiones del país.







