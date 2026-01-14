Cantones del este de San José y Cartago destacaron entre los puntos más fríos del país esta mañana

El volcán Irazú fue el punto más frío del país con 3,8 °C. Varias zonas del Valle Central bajaron de 10 °C durante la madrugada.

El frío se hizo sentir esta mañana en varias comunidades del país. Cartago y cantones del este de San José registraron las temperaturas más bajas, según datos preliminares del Instituto Meteorológico Nacional (IMN). El punto más frío fue el volcán Irazú, donde el termómetro descendió hasta 3,8 °C.

Este descenso térmico afectó principalmente zonas altas del Valle Central y la Cordillera Volcánica Central, así como sectores montañosos del Caribe Sur y la Zona Norte. En el volcán Turrialba se reportaron 4,8 °C, mientras que en el volcán Poás la temperatura mínima fue de 6,2 °C.

En el Valle Central, varias estaciones registraron valores por debajo de los 10 °C. Rancho Redondo alcanzó 6,8 °C, Cerro Cedral marcó 7,3 °C y el Patio de Agua, en Coronado, descendió a 8 °C, de acuerdo con el IMN.

Las condiciones frías también se extendieron a zonas urbanas. Cartago centro registró 10,9 °C, mientras que sectores como La Unión, Ochoomogo y Jaboncillal se mantuvieron entre 8,1 °C y 9,8 °C durante la madrugada.

En contraste, las regiones costeras presentaron temperaturas mínimas más altas. En el Pacífico Norte, localidades como Nicoya y Santa Cruz oscilaron entre 17,2 °C y 23,1 °C, mientras que en el Caribe Norte Guápiles estuvo en 18,1 °C.

El Instituto Meteorológico Nacional (IMN) señaló que este miércoles 14 de enero del 2026 el territorio nacional registrará una disminución gradual de la influencia del empuje frío N.° 9, situación que favorecerá una merma progresiva en la intensidad de los vientos alisios conforme transcurra la jornada.

En horas de la mañana, el norte de Guanacaste mantendrá ráfagas cercanas a 75 km/h, mientras que en el Valle Central, el Pacífico Norte y las zonas montañosas se presentarán vientos de intensidad moderada, con velocidades de hasta 50 km/h. El país mostrará escasa nubosidad en la mayoría de las regiones, con excepción del Pacífico Sur, donde se prevé posibilidad de lluvias durante la tarde.