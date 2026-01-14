Sucesos

Cantones del este de San José y Cartago destacaron entre los puntos más fríos del país esta mañana

El frío sorprendió esta mañana a varias comunidades del país. Cartago y cantones del este de San José figuraron entre los más afectados, con temperaturas mínimas poco habituales, según datos del IMN

Por Silvia Ureña Corrales
Llovizna y neblina, clima
El volcán Irazú fue el punto más frío del país con 3,8 °C. Varias zonas del Valle Central bajaron de 10 °C durante la madrugada. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)







Silvia Ureña Corrales

Silvia Ureña Corrales

Periodista de Inteligencia Artificial. Graduada de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y estudiante de la licenciatura en Comunicación y Mercadeo Digital en la Universidad Latina. Tiene experiencia en cobertura deportiva, motores y comercial. Le interesan la innovación digital y la inteligencia artificial en la comunicación.

