Sucesos

Empuje frío provocará ráfagas de hasta 75 km/h este miércoles en Costa Rica

Este miércoles el empuje frío N.° 9 traerá vientos intensos y posibles lluvias en el sur. Conozca qué esperar en su zona, según el pronóstico del IMN

Por Silvia Ureña Corrales
El IMN pronostica ráfagas de hasta 75 km/h este miércoles por efectos del empuje frío N.° 9, con lluvias puntuales en el sur.







Silvia Ureña Corrales

Periodista de Inteligencia Artificial. Graduada de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y estudiante de la licenciatura en Comunicación y Mercadeo Digital en la Universidad Latina. Tiene experiencia en cobertura deportiva, motores y comercial. Le interesan la innovación digital y la inteligencia artificial en la comunicación.

