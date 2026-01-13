Empuje frío provocará ráfagas de hasta 75 km/h este miércoles en Costa Rica

El IMN pronostica ráfagas de hasta 75 km/h este miércoles por efectos del empuje frío N.° 9, con lluvias puntuales en el sur.

El Instituto Meteorológico Nacional (IMN) informó que este miércoles 14 de enero de 2026 el país experimentará una disminución paulatina de los efectos del empuje frío N.° 9, lo que permitirá una reducción en la intensidad de los vientos alisios conforme avance el día.

Durante la mañana, se mantendrán ráfagas máximas cercanas a 75 km/h en el norte de Guanacaste, mientras que en el Valle Central, el Pacífico Norte y las zonas montañosas, se sentirán ráfagas moderadas con velocidades que llegarán hasta los 50 km/h. El cielo presentará poca nubosidad en la mayor parte del país, salvo el Pacífico Sur, donde persistirá la posibilidad de lluvias en horas de la tarde.

En el Valle Central, predominarán los cielos parcialmente nublados con vientos ocasionales en las montañas. San José mostrará una temperatura mínima de 15 °C y una máxima de 24 °C.

El Pacífico Norte tendrá condiciones mayormente despejadas a lo largo del día, con presencia de viento fuerte ocasional. Liberia registrará temperaturas entre 22 °C y 33 °C.

En el Pacífico Central, las condiciones serán estables, con cielos poco nublados. Por la tarde y noche se espera nubosidad parcial, pero sin precipitaciones relevantes. Quepos presentará una mínima de 20,3 °C y una máxima de 31 °C.

Para el Pacífico Sur, el IMN anticipó cielos con poca nubosidad durante la madrugada y la mañana. En la tarde y la noche se presentará mayor cobertura nubosa y posibilidad de lluvias, principalmente en zonas costeras. En Golfito, los valores oscilarán entre 20,4 °C y 30 °C.

En el Caribe Norte, se mantendrá nubosidad variable en todo el periodo. Guápiles tendrá una mínima de 20,7 °C y una máxima de 29 °C, sin lluvias previstas. En el Caribe Sur, también predominará la nubosidad variable. Limón alcanzará temperaturas entre 19,7 °C y 29,1 °C.

La zona norte mostrará condiciones similares, con nubosidad parcial durante la jornada. Ciudad Quesada tendrá temperaturas entre 16 °C y 24,7 °C, mientras que Upala alcanzará una máxima de 31 °C.

Según el IMN, el país se mantendrá mayormente seco, con un ambiente ventoso y caluroso, salvo en el sur del territorio, donde las lluvias podrían reaparecer brevemente por la tarde.

Efemérides

En San José, el sol saldrá a las 5:57 a. m. y se ocultará a las 5:34 p. m. La luna se encontrará en fase hacia luna nueva.