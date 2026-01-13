Sucesos

Goicoechea, La Unión y Coronado amanecen bajo los 10 °C: revise cómo estuvo su zona

Estas regiones registraron temperaturas bajo los 10 °C este 13 de enero. Revise el detalle por zona y conozca cuáles fueron los puntos más fríos del país, según el IMN

Por Silvia Ureña Corrales
Llovizna y neblina, clima
El IMN reportó temperaturas inferiores a 10 °C en Goicoechea, La Unión y Coronado, debido a vientos alisios y cielos despejados. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)







Periodista de Inteligencia Artificial. Graduada de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y estudiante de la licenciatura en Comunicación y Mercadeo Digital en la Universidad Latina. Tiene experiencia en cobertura deportiva, motores y comercial. Le interesan la innovación digital y la inteligencia artificial en la comunicación.

