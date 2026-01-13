Goicoechea, La Unión y Coronado amanecen bajo los 10 °C: revise cómo estuvo su zona

El IMN reportó temperaturas inferiores a 10 °C en Goicoechea, La Unión y Coronado, debido a vientos alisios y cielos despejados.

Las temperaturas más bajas del país se concentraron este martes 13 de enero en sectores del Valle Central, con registros cercanos a los 6 °C y valores inferiores a los 10 °C en varios cantones, según datos preliminares del Instituto Meteorológico Nacional (IMN).

En Goicoechea, la estación Rancho Redondo marcó una temperatura mínima de 7,3 °C, mientras que Jaboncillal reportó 9,8 °C, ambos entre los registros más fríos del día en zonas habitadas del país.

En el cantón de La Unión, la estación ubicada en el centro del cantón registró una mínima de 8,1 °C, lo que la coloca dentro del grupo de localidades del Valle Central con temperaturas de un solo dígito durante la madrugada.

Por su parte, Coronado presentó valores similares. El Patio de Agua reportó 8,5 °C, mientras que sectores cercanos, como Cerro Cedral, bajaron hasta 6,6 °C, una de las marcas más bajas registradas en esta región.

El listado de temperaturas mínimas iguales o inferiores a 10 °C también incluyó estaciones de montaña como el Volcán Irazú, con 3,7 °C, y el Volcán Turrialba, con 2,9 °C, aunque estas corresponden a zonas de alta elevación y baja ocupación humana.

Según el IMN, estas condiciones responden a la influencia de vientos alisios moderados, cielos despejados durante la noche y la presencia de aire seco, factores que favorecen el enfriamiento nocturno, especialmente en el Valle Central y zonas montañosas.