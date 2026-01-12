Prepárese: empuje frío y ráfagas de hasta 80 km/h impactarán Costa Rica este martes

El empuje frío N.° 9 generará vientos fuertes y calor en varias zonas del país este martes, según el IMN. Fotos: Mayela López

El Instituto Meteorológico Nacional (IMN) anunció que este martes 13 de enero el país continuará bajo la influencia del empuje frío N.° 9, lo cual provocará condiciones ventosas en diversas regiones, así como altas temperaturas en el Pacífico y otras zonas.

Según el IMN, los vientos alisios seguirán acelerados, con ráfagas que alcanzarán hasta los 80 km/h en el norte de Guanacaste. En el Valle Central, el Pacífico Norte y áreas montañosas del país, los vientos oscilarán entre moderados y fuertes, con máximos de hasta 65 km/h.

Durante la madrugada y la mañana, la nubosidad avanzará desde el mar Caribe hacia la zona norte, el Caribe y las montañas del Valle Central, donde existe la posibilidad de lluvias ligeras. En las regiones del Pacífico y las partes bajas del Valle Central, el cielo se presentará de poco nublado a parcialmente cubierto.

Para la tarde, se anticipa un ligero aumento en la nubosidad en el Pacífico Sur, donde no se descarta lluvia ocasional. En el resto del país, prevalecerán condiciones secas.

En el Valle Central, el cielo permanecerá parcialmente nublado con ráfagas ocasionales. San José registrará una temperatura mínima de 16 °C y una máxima de 23,4 °C.

El Pacífico Norte se mantendrá soleado y ventoso durante toda la jornada. Puntarenas alcanzarán temperaturas máximas de 34,2 °C, mientras que las mínimas se ubicarán en 19,9 °C.

En el Pacífico Central, el cielo variará entre poco nublado y parcialmente nublado. No se prevén lluvias importantes. Quepos marcará una temperatura mínima de 20,5 °C y una máxima de 31 °C.

El Pacífico Sur presentará condiciones similares, con cielos parcialmente nublados y posibilidad de lluvias por la tarde. En Golfito se esperan valores entre los 20,8 °C y los 33,5 °C, los más altos del país junto a Guanacaste.

En el Caribe Norte, se esperan condiciones de parcial a mayormente nublado durante la madrugada y la mañana, con probabilidad de lluvia ligera. La tarde y noche se mantendrán estables. Guápiles tendrá temperaturas entre los 20,6 °C y los 28,2 °C.

El Caribe Sur mostrará características similares. Limón tendrá una mínima de 20,7 °C y una máxima de 29,9 °C.

En la zona norte, predominará la nubosidad variable con posibilidad de lluvias aisladas por la mañana. Por la tarde se mantendrán cielos parcialmente nublados. En Upala, las temperaturas oscilarán entre los 20 °C y los 28,8 °C.

Los fuertes vientos continuarán siendo el elemento más destacado del día, con posibles efectos sobre infraestructura liviana y vegetación, por lo que el IMN recomienda precaución al transitar por zonas expuestas a ráfagas.

Efemérides

En San José, el sol saldrá a las 5:56 a. m. y se ocultará a las 5:34 p. m. La luna entrará en fase hacia luna nueva, con salida a la 1:36 a. m. y puesta a la 1:22 p. m.