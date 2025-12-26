Vientos de hasta 70 km/h afectarán varias regiones de Costa Rica este sábado: vea el pronóstico del tiempo por zonas

Vientos fuertes predominarán este sábado en Costa Rica, con ráfagas de hasta 70 km/h en zonas altas y del norte del país.

El Instituto Meteorológico Nacional (IMN) anunció que este sábado 27 de diciembre se prevén condiciones ventosas en varias regiones del país, debido a la influencia de altos niveles de presión atmosférica ubicados al norte de la cuenca del mar Caribe.

Según el informe, se anticipan ráfagas de viento entre 30 km/h y 70 km/h, especialmente en el Valle Central, el Pacífico Norte y las zonas montañosas del país.

En el Valle Central, la jornada se caracterizará por cielos con pocas nubes y condiciones ventosas desde la madrugada hasta la noche. En San José, se registrará una temperatura mínima de 16,7 °C y una máxima de 23,8 °C.

El Pacífico Norte mostrará condiciones despejadas a poco nubladas durante todo el día, acompañado de vientos intensos. En Liberia, las temperaturas oscilarán entre los 22,1 °C y los 33,5 °C.

El Pacífico Central tendrá cielos con pocas nubes durante la madrugada y mañana, y se espera nubosidad parcial por la tarde. En Parrita, se reportará una mínima de 20,2 °C y una máxima de 30,5 °C.

El Pacífico Sur presentará nubosidad parcial en horas de la tarde, mientras que el resto del día permanecerá con pocas nubes. Golfito tendrá una temperatura mínima de 20,8 °C y una máxima de 32,7 °C.

En la vertiente del Caribe, se pronostica nubosidad parcial durante la madrugada y la mañana, con posibilidad de lluvias. Durante la tarde y noche, se mantendrá poco nublado a parcialmente nublado. En Guápiles, la temperatura oscilará entre los 20,6 °C y los 29,3 °C.

El Caribe Sur tendrá condiciones similares a las del norte. Limón alcanzará una mínima de 21,7 °C y una máxima de 29,6 °C.

En la zona norte, se mantendrá la nubosidad parcial y existe posibilidad de lluvias durante la madrugada y la mañana. Ciudad Quesada presentará temperaturas entre los 16,7 °C y los 26,7 °C.

El IMN indicó que en general el resto del país mostrará condiciones de cielo despejado a parcialmente nublado, con baja probabilidad de lluvias.

Efemérides

En San José, el sol saldrá a las 5:51 a. m. y se pondrá a las 5:24 p. m. La fase lunar corresponde al cuarto creciente.