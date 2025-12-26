Sucesos

Vientos de hasta 70 km/h afectarán varias regiones de Costa Rica este sábado: vea el pronóstico del tiempo por zonas

El IMN anticipa ráfagas intensas y cielos mayormente despejados en varias regiones para este sábado 27 de diciembre

Por Jailine González Gómez
10/03/2024 Playa Conchal, Guanacaste. Arena, playa y sol... y los turistas que llegan a disfrutar de las buenas condiciones del clima, con cielo azul despejado, eso sí con mucho calor. Foto: Rafael Pacheco Granados
Vientos fuertes predominarán este sábado en Costa Rica, con ráfagas de hasta 70 km/h en zonas altas y del norte del país. (Rafael Pacheco Granados)







Periodista de Inteligencia Artificial. Estudiante de Comunicación con énfasis en Periodismo en la Universidad de Costa Rica. Cursó estudios en Ingeniería en Computación en el Tecnológico de Costa Rica. Ha colaborado en proyectos de investigación sobre cultura digital y el uso social de la tecnología.

