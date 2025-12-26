Sucesos

Vientos alisios y escasa humedad marcarán el clima de Costa Rica este viernes: vea el pronóstico por zonas

Vientos entre 25 y 80 km/h predominarán este viernes, con cielos parcialmente nublados y lluvias débiles en zonas del Caribe y norte

Por Jailine González Gómez
Guanacaste, Playas
Este viernes 26 de diciembre predominarán los vientos fuertes y el cielo parcialmente nublado, con pocas lluvias, según el IMN. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)







