Vientos alisios y escasa humedad marcarán el clima de Costa Rica este viernes: vea el pronóstico por zonas

El Instituto Meteorológico Nacional (IMN) indicó que este viernes 26 de diciembre se mantendrán condiciones estables en gran parte del territorio nacional, debido a la presencia de altos valores de presión atmosférica en la Cuenca del Caribe.
Esta situación ha intensificado los vientos alisios, con ráfagas estimadas entre 25 y 50 km/h en la mayoría del país. En zonas montañosas y en el norte de Guanacaste podrían presentarse ráfagas de hasta 80 km/h.
La presencia de baja humedad atmosférica favorecerá una jornada con nubosidad entre poca y parcial, con muy baja probabilidad de lluvias. Sin embargo, el IMN no descartó lloviznas débiles y aisladas en el Caribe, la zona norte, Cartago y sectores montañosos al norte del Valle Central durante la mañana y la noche.
En el Valle Central, predominó el cielo parcialmente nublado y ventoso, con posibilidad de lloviznas aisladas al norte y este. En San José se esperan temperaturas entre 16,6 °C y 23,6 °C.
El Pacífico Norte vivirá una jornada soleada y ventosa, con cielos despejados por la noche. Liberia alcanzará una temperatura máxima de 33,3 °C, tras una mínima de 22,4 °C.
En el Pacífico Central, el cielo se mantendrá con poca nubosidad en la mañana y nubosidad parcial por la tarde. En Parrita, la temperatura oscilará entre los 23,5 °C y los 31 °C.
Para el Pacífico Sur, se prevén condiciones similares, con cielos parcialmente nublados. En Golfito se esperan temperaturas entre 21,6 °C y 31,8 °C, con un ambiente caluroso y estable.
En el Caribe Norte, el cielo permanecerá parcialmente nublado durante el día, con posibilidad de lluvias aisladas en la noche. Guápiles registrará una mínima de 20,8 °C y una máxima de 29,9 °C.
El Caribe Sur mantendrá nubosidad parcial durante toda la jornada, con condiciones estables y baja posibilidad de lluvia. Limón presentará temperaturas entre 22 °C y 29,6 °C.
La zona norte estará parcialmente nublada durante todo el día, con posibles lluvias ligeras en la noche. En Ciudad Quesada se prevé una mínima de 17,9 °C y una máxima de 26,1 °C.
Efemérides
- Salida del sol: 5:51 a. m.
- Puesta del sol: 5:24 p. m.
- Fase lunar: Hacia cuarto creciente
- Salida de la luna: 10:44 a. m.
- Puesta de la luna: 11:04 p. m.