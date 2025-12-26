Vientos alisios y escasa humedad marcarán el clima de Costa Rica este viernes: vea el pronóstico por zonas

Este viernes 26 de diciembre predominarán los vientos fuertes y el cielo parcialmente nublado, con pocas lluvias, según el IMN.

El Instituto Meteorológico Nacional (IMN) indicó que este viernes 26 de diciembre se mantendrán condiciones estables en gran parte del territorio nacional, debido a la presencia de altos valores de presión atmosférica en la Cuenca del Caribe.

Esta situación ha intensificado los vientos alisios, con ráfagas estimadas entre 25 y 50 km/h en la mayoría del país. En zonas montañosas y en el norte de Guanacaste podrían presentarse ráfagas de hasta 80 km/h.

La presencia de baja humedad atmosférica favorecerá una jornada con nubosidad entre poca y parcial, con muy baja probabilidad de lluvias. Sin embargo, el IMN no descartó lloviznas débiles y aisladas en el Caribe, la zona norte, Cartago y sectores montañosos al norte del Valle Central durante la mañana y la noche.

En el Valle Central, predominó el cielo parcialmente nublado y ventoso, con posibilidad de lloviznas aisladas al norte y este. En San José se esperan temperaturas entre 16,6 °C y 23,6 °C.

El Pacífico Norte vivirá una jornada soleada y ventosa, con cielos despejados por la noche. Liberia alcanzará una temperatura máxima de 33,3 °C, tras una mínima de 22,4 °C.

En el Pacífico Central, el cielo se mantendrá con poca nubosidad en la mañana y nubosidad parcial por la tarde. En Parrita, la temperatura oscilará entre los 23,5 °C y los 31 °C.

Para el Pacífico Sur, se prevén condiciones similares, con cielos parcialmente nublados. En Golfito se esperan temperaturas entre 21,6 °C y 31,8 °C, con un ambiente caluroso y estable.

En el Caribe Norte, el cielo permanecerá parcialmente nublado durante el día, con posibilidad de lluvias aisladas en la noche. Guápiles registrará una mínima de 20,8 °C y una máxima de 29,9 °C.

El Caribe Sur mantendrá nubosidad parcial durante toda la jornada, con condiciones estables y baja posibilidad de lluvia. Limón presentará temperaturas entre 22 °C y 29,6 °C.

La zona norte estará parcialmente nublada durante todo el día, con posibles lluvias ligeras en la noche. En Ciudad Quesada se prevé una mínima de 17,9 °C y una máxima de 26,1 °C.

