Navidad con vientos alisios marcará el tiempo en Costa Rica este 25 de diciembre

El IMN prevé un 25 de diciembre con vientos alisios y lluvias en algunas regiones del país.

El Instituto Meteorológico Nacional (IMN) informa que este jueves 25 de diciembre de 2025 las condiciones del tiempo mantendrán un patrón típico de la época navideña, con ambientes frescos en la noche, vientos alisios acelerados y baja humedad atmosférica .

Estas condiciones responderán a altos niveles de presión atmosférica al norte de la cuenca del mar Caribe, lo que favorecerá ráfagas de viento significativas en varias regiones del país, según el comentario general del IMN.

Durante la madrugada y la mañana, se espera nubosidad entre poca y parcial, con posibilidad de lluvias y lloviznas aisladas en el Caribe y la zona norte. En sectores de Cartago y montañas al norte del Valle Central también podrían presentarse lloviznas. En el resto del país no se prevén precipitaciones relevantes.

En el Valle Central, el día transcurrirá con cielo despejado a pocas nubes y un ambiente ventoso durante toda la jornada. En San José, la temperatura mínima será de 16,1 °C y la máxima alcanzará 24,7 °C .

El Pacífico Norte presentará condiciones soleadas y ventosas desde la madrugada hasta la noche. El calor destacará en esta región. En Liberia, la mínima se ubicará en 20,7 °C y la máxima llegará a 34,2 °C .

En el Pacífico Central, predominará el cielo despejado a pocas nubes en la mañana y nubosidad parcial en la tarde, sin lluvias significativas. Quepos registrará una temperatura mínima de 20,3 °C y una máxima de 30,8 °C .

El Pacífico Sur mantendrá nubosidad variable, con pocas nubes en la mañana y un aumento parcial en la tarde. En Golfito, la mínima será de 20,9 °C y la máxima alcanzará 32,7 °C .

En el Caribe Norte, se anticipa nubosidad parcial con posibilidad de lluvias en distintos momentos del día. Guápiles tendrá una temperatura mínima de 21,3 °C y una máxima de 28,9 °C .

El Caribe Sur también mostrará nubosidad parcial, con opción de lluvias y lloviznas principalmente en la madrugada y la mañana. Limón alcanzará una mínima de 21,0 °C y una máxima de 29,8 °C

En la zona norte, el patrón incluirá nubosidad parcial y lluvias en sectores montañosos durante la madrugada y la mañana. Ciudad Quesada registrará una temperatura mínima de 16,0 °C y una máxima de 25,5 °C .

El IMN estima ráfagas de viento entre 40 y 60 km/h en el Valle Central, el Pacífico Norte y sectores montañosos. En zonas elevadas y en La Cruz, las ráfagas podrían alcanzar hasta 90 km/h.

Efemérides

En San José, el sol saldrá a las 05:50 a. m. y se pondrá a las 05:23 p. m.. La fase lunar avanzará hacia cuarto creciente .