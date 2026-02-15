Vientos alisios y calor marcarán el inicio de semana en Costa Rica

El país tendrá pocas lluvias, temperaturas cálidas y aumento del viento en el Pacífico Norte este lunes.

El Instituto Meteorológico Nacional (IMN) informa que este lunes 16 de febrero el país tendrá vientos alisios entre débiles y moderados, temperaturas cálidas y condiciones estables debido al bajo contenido de humedad.

Durante el día, el Caribe presentará nubosidad de poca a parcial. En la vertiente del Pacífico dominarán condiciones soleadas con nubosidad parcial. Hacia el final de la jornada, los vientos alisios alcanzarán intensidad moderada, sobre todo en las montañas del Pacífico Norte.

En el Valle Central se prevé cielo con pocas nubes en la madrugada y mañana. En la tarde el ambiente estará parcialmente nublado a nublado. Por la noche persistirá la nubosidad parcial. En San José la temperatura mínima será de 18,5 °C y la máxima de 26,8 °C.

El Pacífico Norte tendrá condiciones despejadas y soleadas en la mañana. En la tarde aumentará la nubosidad. En zonas montañosas soplará viento moderado al final del día. En Liberia la temperatura mínima será de 20,6 °C y la máxima de 34,6 °C.

Para el Pacífico Central se anticipa cielo con pocas nubes en la madrugada y mañana. En la tarde habrá nubosidad de parcial a nublada y se presentará chubasco costero. En Quepos la temperatura mínima será de 20,9 °C y la máxima de 31,3 °C.

En el Pacífico Sur el patrón será similar. Se espera nubosidad parcial en la mañana. En la tarde el cielo estará de parcialmente nublado a nublado y existirá posibilidad de chubasco aislado. En Golfito la temperatura mínima será de 21,1 °C y la máxima de 29,5 °C.

El Caribe Norte registrará nubosidad de poca a parcial durante el día. No se prevén lluvias significativas. En Guápiles la temperatura mínima será de 20,5 °C y la máxima de 27,1 °C.

En el Caribe Sur predominará el cielo con pocas nubes en la mañana. En la tarde habrá nubosidad parcial y lluvia aislada en zonas montañosas. En Limón la temperatura mínima será de 19,8 °C y la máxima de 29,6 °C.

La zona norte tendrá cielo con pocas nubes en la madrugada y ambiente parcialmente nublado el resto del día. En Ciudad Quesada la temperatura mínima será de 15,5 °C y la máxima de 26,0 °C.

El IMN señala que conforme avance la semana aumentará el contenido de humedad en el Caribe, en paralelo con la aceleración de los vientos alisios sobre la región.

Efemérides

En San José el sol saldrá a las 5:55 a. m. y se pondrá a las 5:45 p. m. La fase lunar estará hacia luna nueva.