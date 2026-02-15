Goicoechea, Coronado y Cartago entre los más fríos: IMN reporta mínimas de hasta 2,5 °C este domingo

IMN detalló los sitios con menor temperatura este domingo. Varias comunidades de Cartago y Goicoechea destacan en la lista.

La madrugada de este domingo 15 de febrero del 2026 dejó temperaturas mínimas muy bajas en varios puntos del país. El Instituto Meteorológico Nacional (IMN) informó que los registros más fríos se ubicaron en zonas altas y sectores del Valle Central, Caribe Sur y zona norte.

El dato más bajo se reportó en Cerro de la Muerte con 2,5 °C. Le siguió el volcán Irazú con 3,9 °C. En el volcán Turrialba el termómetro marcó 4,8 °C.

En la zona norte, el volcán Poás registró 9,6 °C. En el Valle Central destacó Rancho Redondo de Goicoechea con 10,4 °C.

La lista de los diez puntos más fríos la completaron sectores de Cartago y Coronado. En La Unión de Cartago se reportaron 11,7 °C. En Patio de Agua de Coronado el IMN registró 12,1 °C.

En Ochoomogo de Cartago la mínima fue de 12,3 °C. En el cerro Jucó de Paraíso el dato alcanzó 12,4 °C. En Laguna Fraijanes el termómetro marcó 13,1 °C.