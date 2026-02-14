Sucesos

Una zona de Costa Rica rozó los 0 °C: estos fueron los 10 lugares más fríos de este sábado

El IMN reportó frío intenso en zonas altas y puntos del Valle Central durante las primeras horas del sábado

Por Damián Arroyo C.
Volcán Irazú y sus bellezas naturales
Irazú encabezó el ranking del IMN con 0,7 °C. Varias zonas altas del Valle Central y Caribe Sur reportaron frío intenso. (Rafael Pacheco Granados)







Damián Arroyo C.

Editor de Inteligencia Artificial y periodista en La Nación desde 2007. Ha sido Jefe de producción audiovisual y fotografía, editor web y community manager. Se especializa en IA aplicada al periodismo. Licenciado en periodismo con énfasis en producción de medios, con estudios en producción audiovisual y gerencia de proyectos.

