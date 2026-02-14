Una zona de Costa Rica rozó los 0 °C: estos fueron los 10 lugares más fríos de este sábado

Irazú encabezó el ranking del IMN con 0,7 °C. Varias zonas altas del Valle Central y Caribe Sur reportaron frío intenso.

El Volcán Irazú registró la temperatura más baja del país durante la madrugada de este sábado 14 de febrero del 2026. El termómetro marcó 0,7 °C, según datos preliminares del Instituto Meteorológico Nacional (IMN).

La cifra ubicó a esta estación como la más fría del territorio nacional en las primeras horas del día.

En segundo lugar se situó el Cerro de la Muerte, en la región Pacífico Sur, con 2,0 °C. Le siguió el Volcán Turrialba, en el Caribe Sur, donde la temperatura descendió a 3,1 °C.

El cuarto puesto correspondió al Volcán Poás, en la Zona Norte, con 8,2 °C.

En el Valle Central también se reportaron temperaturas bajas. Rancho Redondo, en Goicoechea, registró 8,8 °C. La Unión de Cartago marcó 9,8 °C. Patio de Agua Coronado reportó 9,9 °C.

Jaboncillal de Goicoechea alcanzó 10,7 °C. Cerro Jucó, en Paraíso, tuvo 11,1 °C.

El décimo lugar lo ocupó Ochomogo, en Cartago, donde el IMN reportó 11,8 °C.

Estos datos corresponden al reporte preliminar del IMN para la madrugada de este sábado.