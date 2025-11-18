Vientos alisios y calor marcarán el clima de este miércoles en Costa Rica

El miércoles traerá calor, vientos alisios y algunas lluvias localizadas en montañas del Pacífico, según el IMN.

El Instituto Meteorológico Nacional (IMN) informó que este miércoles 19 de noviembre el país vivirá un ambiente mayormente seco, con cielos despejados y vientos alisios moderados, en especial en el Valle Central y Guanacaste.

Estas condiciones representan el avance de la época seca, caracterizada por la reducción de lluvias y mayor estabilidad atmosférica.

Durante el día, se mantendrá cielos con poca nubosidad y una elevada sensación de calor en varias regiones del país. El IMN también destacó que en el Pacífico Central y Sur podrían presentarse chubascos de corta duración y de carácter localizado en zonas montañosas, principalmente en el periodo vespertino.

En el Valle Central, se espera un ambiente seco con vientos moderados a lo largo del día. El cielo se mantendrá mayormente despejado. San José registrará una temperatura mínima de 16,5 °C y una máxima de 26,5 °C.

El Pacífico Norte presentará cielos despejados con viento moderado durante toda la jornada. La región vivirá un día caluroso, especialmente en Liberia, donde la temperatura alcanzará los 35 °C, mientras que la mínima será de 20 °C.

En el Pacífico Central, predominarán pocas nubes en la mañana y nubosidad parcial hacia la tarde y noche. Se prevén algunas lluvias dispersas en zonas montañosas. Parrita reportará temperaturas entre los 22 °C y los 32 °C.

Para el Pacífico Sur, se anticipa un cielo con escasa nubosidad en la mañana, que se transformará en condiciones parcialmente nubladas por la tarde. Podrán ocurrir lluvias localizadas, aunque breves. Golfito tendrá una mínima de 22 °C y una máxima de 32 °C.

En el Caribe Norte, el cielo se mantendrá poco nublado a lo largo del día. Guápiles experimentará una temperatura mínima de 21,8 °C y una máxima de 32 °C.

El Caribe Sur reportará condiciones similares, con cielos parcialmente nublados por momentos. En Limón, las temperaturas oscilarán entre los 21 °C y los 30,6 °C.

En la zona norte, predominarán condiciones estables con poca nubosidad y altas temperaturas en sectores llanos. En Upala, el termómetro marcará una mínima de 22,3 °C y una máxima de 32 °C.

Según el IMN, la presencia del sol será prolongada durante el día y la sensación térmica aumentará, especialmente en regiones con menor cobertura nubosa. El viento ayudará a mitigar el calor, particularmente en zonas elevadas y abiertas del centro y norte del país.

Efemérides

En San José, el sol saldrá a las 5:32 a. m. y se pondrá a las 5:11 p. m. La luna estará en fase hacia luna nueva.