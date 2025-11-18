Sucesos

Vientos alisios y calor marcarán el clima de este miércoles en Costa Rica

Este miércoles en Costa Rica se esperan vientos alisios, cielos despejados y temperaturas de hasta 35 °C

Por Silvia Ureña Corrales
El miércoles traerá calor, vientos alisios y algunas lluvias localizadas en montañas del Pacífico, según el IMN.







