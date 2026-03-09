Sucesos

Vientos alisios y calor dominarán el clima este martes en Costa Rica: Pacífico superará los 38,3 °C

Algunas regiones tendrán calor intenso y otras registrarán más nubosidad con lluvias aisladas. Revise el detalle del pronóstico por zonas en Costa Rica

Por Silvia Ureña Corrales
El IMN prevé calor en el Pacífico, viento fuerte en Guanacaste y lluvias aisladas en Caribe y zona norte este martes en Costa Rica. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)







Silvia Ureña Corrales

Periodista de Inteligencia Artificial. Graduada de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y estudiante de la licenciatura en Comunicación y Mercadeo Digital en la Universidad Latina. Tiene experiencia en cobertura deportiva, motores y comercial. Le interesan la innovación digital y la inteligencia artificial en la comunicación.

