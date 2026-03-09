Vientos alisios y calor dominarán el clima este martes en Costa Rica: Pacífico superará los 38,3 °C

El Instituto Meteorológico Nacional (IMN) informa que este martes 10 de marzo el país tendrá condiciones típicas de la estación seca en gran parte del territorio. El Pacífico y el Valle Central presentarán poca nubosidad y ambiente caluroso. El Caribe y la zona norte registrarán mayor cobertura nubosa y lluvias aisladas.
El IMN indica que una configuración de vientos alisios acelerados en el mar Caribe aumentará la nubosidad desde la madrugada en la vertiente caribeña y en la zona norte. Existe posibilidad de lluvia ligera aislada. En la tarde caerá lluvia moderada en sectores montañosos del Caribe occidental.
El reporte también señala que el Pacífico y el Valle Central mantendrán condiciones propias de marzo. Habrá poca nubosidad durante gran parte del día y temperaturas altas. En la tarde crecerán nubes en montañas del Pacífico Central y Sur. Estas condiciones permitirán aguaceros aislados en zonas cercanas al golfo Dulce.
En el Valle Central, la madrugada tendrá pocas nubes y ráfagas moderadas de viento. El cielo variará entre poco y parcialmente nublado durante el día. En San José la temperatura mínima será de 16,8 °C y la máxima de 24,9 °C.
El Pacífico Norte tendrá cielos con pocas nubes y viento fuerte durante gran parte de la jornada. En horas de la tarde aparecerá nubosidad parcial. Nicoya registrará una temperatura mínima de 20,3 °C y una máxima de 38,3 °C.
En el Pacífico Central, la mañana tendrá cielos despejados a poco nublados. En la tarde se formará nubosidad en montañas con lluvias ocasionales aisladas. Parrita tendrá una mínima de 16,9 °C y una máxima de 32,4 °C.
El Pacífico Sur iniciará con cielo despejado y luego presentará nubosidad parcial. En sectores montañosos aparecerán aguaceros aislados durante la tarde. Golfito registrará temperaturas entre los 22,1 °C y los 30,2 °C.
En el Caribe Norte, la jornada tendrá mayor nubosidad desde temprano. El IMN prevé lluvia aislada y mayor actividad en zonas montañosas durante la tarde. Guápiles tendrá una mínima de 20,5 °C y una máxima de 27,9 °C.
El Caribe Sur presentará cielo parcialmente nublado durante el día. Limón registrará una temperatura mínima de 21,6 °C y una máxima de 26,8 °C.
En la zona norte, el cielo variará de pocas nubes a parcial nubosidad. Existe posibilidad de lluvia aislada. Ciudad Quesada tendrá una mínima de 16,2 °C y una máxima de 27 °C.
Las ráfagas de viento serán moderadas en el Valle Central. El Pacífico Norte tendrá ráfagas fuertes durante el día.
Efemérides
En San José, el sol saldrá a las 5:46 a. m. y se ocultará a las 5:47 p. m. La salida de la luna ocurrirá a las 11:53 p. m. y la puesta será a las 10:42 a. m. La fase lunar avanzará hacia cuarto menguante.