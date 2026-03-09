Vientos alisios y calor dominarán el clima este martes en Costa Rica: Pacífico superará los 38,3 °C

El IMN prevé calor en el Pacífico, viento fuerte en Guanacaste y lluvias aisladas en Caribe y zona norte este martes en Costa Rica.

El Instituto Meteorológico Nacional (IMN) informa que este martes 10 de marzo el país tendrá condiciones típicas de la estación seca en gran parte del territorio. El Pacífico y el Valle Central presentarán poca nubosidad y ambiente caluroso. El Caribe y la zona norte registrarán mayor cobertura nubosa y lluvias aisladas.

El IMN indica que una configuración de vientos alisios acelerados en el mar Caribe aumentará la nubosidad desde la madrugada en la vertiente caribeña y en la zona norte. Existe posibilidad de lluvia ligera aislada. En la tarde caerá lluvia moderada en sectores montañosos del Caribe occidental.

El reporte también señala que el Pacífico y el Valle Central mantendrán condiciones propias de marzo. Habrá poca nubosidad durante gran parte del día y temperaturas altas. En la tarde crecerán nubes en montañas del Pacífico Central y Sur. Estas condiciones permitirán aguaceros aislados en zonas cercanas al golfo Dulce.

En el Valle Central, la madrugada tendrá pocas nubes y ráfagas moderadas de viento. El cielo variará entre poco y parcialmente nublado durante el día. En San José la temperatura mínima será de 16,8 °C y la máxima de 24,9 °C.

El Pacífico Norte tendrá cielos con pocas nubes y viento fuerte durante gran parte de la jornada. En horas de la tarde aparecerá nubosidad parcial. Nicoya registrará una temperatura mínima de 20,3 °C y una máxima de 38,3 °C.

En el Pacífico Central, la mañana tendrá cielos despejados a poco nublados. En la tarde se formará nubosidad en montañas con lluvias ocasionales aisladas. Parrita tendrá una mínima de 16,9 °C y una máxima de 32,4 °C.

El Pacífico Sur iniciará con cielo despejado y luego presentará nubosidad parcial. En sectores montañosos aparecerán aguaceros aislados durante la tarde. Golfito registrará temperaturas entre los 22,1 °C y los 30,2 °C.

En el Caribe Norte, la jornada tendrá mayor nubosidad desde temprano. El IMN prevé lluvia aislada y mayor actividad en zonas montañosas durante la tarde. Guápiles tendrá una mínima de 20,5 °C y una máxima de 27,9 °C.

El Caribe Sur presentará cielo parcialmente nublado durante el día. Limón registrará una temperatura mínima de 21,6 °C y una máxima de 26,8 °C.

En la zona norte, el cielo variará de pocas nubes a parcial nubosidad. Existe posibilidad de lluvia aislada. Ciudad Quesada tendrá una mínima de 16,2 °C y una máxima de 27 °C.

Las ráfagas de viento serán moderadas en el Valle Central. El Pacífico Norte tendrá ráfagas fuertes durante el día.

Efemérides

En San José, el sol saldrá a las 5:46 a. m. y se ocultará a las 5:47 p. m. La salida de la luna ocurrirá a las 11:53 p. m. y la puesta será a las 10:42 a. m. La fase lunar avanzará hacia cuarto menguante.