Vientos alisios perderán fuerza este miércoles: IMN pronostica lluvias en varias regiones

Costa Rica mantendrá este miércoles 12 de agosto condiciones estables, con pocas nubes y escasas precipitaciones en buena parte del territorio nacional. La principal variación del tiempo se presentará durante la tarde en el Pacífico sur, según el pronóstico del Instituto Meteorológico Nacional (IMN).

Los vientos alisios disminuirán de intensidad. Aun así, se mantendrán moderados y podrían registrar algunas ráfagas fuertes durante la mañana. Su intensidad bajará especialmente en horas de la tarde y la noche. Además, predominará un patrón de muy pocas lluvias en el país.

En el Valle Central, la madrugada y la mañana estarán de poco a parcialmente nubladas y ventosas. Durante la tarde y la noche se mantendrá el cielo de poco a parcialmente nublado. San José tendrá una mínima de 19 °C y una máxima de 27,8 °C.

Para el Pacífico norte, el IMN anticipará pocas nubes y viento durante la madrugada y la mañana. En la tarde estará poco nublado, con ráfagas ocasionales, mientras que por la noche habrá pocas nubes. Liberia registrará una mínima de 22,9 °C y una máxima de 37,5 °C.

El Pacífico central tendrá pocas nubes durante las primeras horas del día. En la tarde aumentará parcialmente la nubosidad y existirá posibilidad de lluvia dispersa en las montañas. La noche permanecerá parcialmente nublada. Quepos tendrá una mínima de 22,7 °C y una máxima de 33 °C.

Las condiciones cambiarán en el Pacífico sur, donde la madrugada estará poco nublada y la mañana tendrá pocas nubes. Para la tarde se pronosticarán posibles aguaceros aislados con tormenta. Durante la noche habrá nubosidad parcial y lluvias en la costa. Golfito alcanzará una mínima de 22,4 °C y una máxima de 32 °C.

En el Caribe norte, la madrugada estará parcialmente nublada, con posibilidad de lluvias dispersas. El resto de la jornada permanecerá parcialmente nublado. Guápiles registrará una mínima de 23,4 °C y una máxima de 32 °C.

Por su parte, el Caribe Sur tendrá nubosidad parcial y posibles lluvias dispersas durante la madrugada. En la mañana se esperan lloviznas en las montañas, mientras que la tarde y la noche estarán parcialmente nubladas. Limón tendrá una mínima de 24,7 °C y una máxima de 31,2 °C.

Finalmente, en la zona norte habrá nubosidad parcial y posibilidad de lluvias dispersas durante la madrugada. Desde la mañana y hasta la noche prevalecerá el cielo parcialmente nublado. Ciudad Quesada tendrá una mínima de 18,4 °C y una máxima de 28,1 °C.

Efemérides

En San José, el Sol saldrá a las 5:27 a. m. y se ocultará a las 5:55 p. m. La Luna saldrá a las 5:17 a. m. y se pondrá a las 6:05 p. m. La fase lunar corresponderá a luna nueva, según el reporte del IMN.