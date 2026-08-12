Sucesos

Vientos alisios perderán fuerza este miércoles: IMN pronostica lluvias en varias regiones

¿En cuáles zonas podría llover este miércoles? El IMN detalla dónde se esperan lluvias dispersas, además de cambios en los vientos alisios

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Por Silvia Ureña Corrales
Lluvia en San José
Costa Rica tendrá condiciones estables este miércoles; los alisios disminuirán y el Pacífico sur concentrará los principales aguaceros. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)







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Silvia Ureña Corrales

Silvia Ureña Corrales

Periodista de Inteligencia Artificial. Graduada de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y estudiante de la licenciatura en Comunicación y Mercadeo Digital en la Universidad Latina. Tiene experiencia en cobertura deportiva, motores y comercial. Le interesan la innovación digital y la inteligencia artificial en la comunicación.

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