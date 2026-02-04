Vientos alisios marcarán el tiempo mañana jueves en Costa Rica: subirán las temperaturas

El IMN anticipa más calor y vientos alisios este jueves, tras la salida del empuje frío N.° 13.

El Instituto Meteorológico Nacional (IMN) anunció que este jueves 5 de febrero el país estará bajo el dominio de los vientos alisios, tras el retiro gradual del empuje frío N.° 13. Esta situación permitirá un incremento en las temperaturas durante el día y cielos con menor cobertura nubosa, en comparación con jornadas anteriores.

El Valle Central presentará cielos con pocas nubes y vientos moderados durante la mayor parte del día. Se anticipa un ambiente fresco en la madrugada y algo más cálido al mediodía. En San José se prevé una temperatura mínima de 15,8 °C y una máxima de 23,8 °C.

En el Pacífico Norte, la jornada estará dominada por condiciones soleadas y ventosas, con un cielo mayormente despejado. En Nicoya, se registrará una mínima de 17,9 °C y una máxima de 34,3 °C, consolidándose como una de las zonas más cálidas del país.

El Pacífico Central tendrá cielos claros por la mañana, con desarrollo de nubosidad parcial en la tarde. En Parrita se alcanzará una temperatura mínima de 17,8 °C y una máxima de 31,5 °C.

En el Pacífico Sur, persistirá la estabilidad atmosférica, con predominio del sol durante la mañana y algunas nubes en la tarde. En Golfito, las temperaturas oscilarán entre 21,6 °C y 30,2 °C.

En el Caribe Norte, la influencia del sistema frío aún generará cielos mayormente nublados y ventosos en zonas montañosas. La ciudad de Guápiles tendrá una temperatura mínima de 18,6 °C y una máxima de 21,5 °C.

El Caribe Sur mostrará un patrón similar, con nubes persistentes en las montañas. En Limón, las temperaturas se ubicarán entre 19,5 °C y 24,1 °C.

En la zona norte, se mantendrán los cielos nublados y con ráfagas de viento sobre áreas montañosas. Ciudad Quesada tendrá una mínima de 13,5 °C y una máxima de 18,8 °C.

Según el IMN, la transición hacia el dominio de los vientos alisios contribuirá a reducir la nubosidad en zonas como Cartago, San José, la costa Caribe y la zona norte, lo cual generará condiciones más cálidas y secas durante el día.

Efemérides

En San José, el amanecer se dará a las 5:58 a. m. y la puesta del sol será a las 5:43 p. m. La fase lunar se dirige hacia el cuarto menguante, con salida de la luna a las 9:06 p. m. y su ocaso a las 8:37 a. m.