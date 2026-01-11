Vientos alisios marcarán el clima de este domingo en Costa Rica: así estará el tiempo por regiones

Vientos alisios fuertes, calor en el Pacífico y nubosidad en el Caribe marcarán el tiempo de este domingo en Costa Rica

El Instituto Meteorológico Nacional (IMN) informó que el domingo 11 de enero de 2026 el comportamiento del tiempo en Costa Rica estará dominado por la influencia de los vientos alisios acelerados y un bajo contenido de humedad en la atmósfera, lo cual mantendrá condiciones similares a las de días anteriores.

Durante la madrugada y la mañana, el Caribe y la zona norte presentarán nubosidad variable, con lapsos parcialmente nublados. Por el contrario, el Pacífico mostrará cielos mayormente despejados. En el Valle Central, la nubosidad se concentrará sobre las montañas, mientras que en las partes bajas predominarán cielos con pocas nubes.

En el Valle Central, se prevé cielo de poco nublado a parcialmente nublado durante la jornada. Las brisas moderadas se intensificarán por la tarde y noche en sectores montañosos. En San José, la temperatura mínima será de 16 °C y la máxima alcanzará los 22 °C.

El Pacífico Norte mantendrá cielos despejados desde la madrugada, con ráfagas ocasionales en la cordillera. Durante el día predominará el sol y el viento noreste. En Nicoya, la temperatura oscilará entre los 20,4 °C y los 35,1 °C, siendo esta una de las regiones más cálidas del país.

En el Pacífico Central, se esperan condiciones parcialmente nubladas durante toda la jornada, sin reportes de lluvias significativas. Parrita registrará una mínima de 16,4 °C y una máxima de 30,7 °C.

El Pacífico Sur también presentará cielo parcialmente nublado a lo largo del día. Se mantendrá el ambiente húmedo, aunque no se anticipan precipitaciones importantes. En Golfito, la temperatura mínima será de 21 °C y la máxima de 26,6 °C.

Para el Caribe Norte, se prevé lluvia débil dispersa en horas de la mañana, con nubosidad variable en el resto del día. En Guápiles, la mínima será de 20,2 °C y la máxima de 26,2 °C.

El Caribe Sur mantendrá condiciones similares, con posibles lluvias débiles durante la mañana. En Limón, la temperatura oscilará entre los 20,1 °C y los 26,9 °C.

En la zona norte, el cielo presentará nubosidad variable por la mañana y condiciones parcialmente nubladas por la tarde. En Ciudad Quesada, la mínima será de 15,3 °C y la máxima llegará a los 24,3 °C.

En general, el IMN indicó que no se esperan lluvias significativas en ninguna región y que el ambiente ventoso prevalecerá especialmente en Guanacaste y el Valle Central.

Efemérides

En San José, el sol saldrá a las 5:56 a. m. y se ocultará a las 5:33 p. m.. La fase lunar se dirigirá hacia luna nueva.