Vientos alisios marcarán el clima de este domingo en Costa Rica: así estará el tiempo por regiones

Este domingo, el clima en Costa Rica estará marcado por cambios regionales y ráfagas de viento. Vea cómo estará el tiempo en su zona

Por Silvia Ureña Corrales
Vientos alisios fuertes, calor en el Pacífico y nubosidad en el Caribe marcarán el tiempo de este domingo en Costa Rica







