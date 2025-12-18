Sucesos

Vientos alisios intensos influirán en el tiempo de este viernes en Costa Rica

Este viernes 19 de diciembre se prevén ráfagas fuertes y clima seco en Costa Rica. Conozca el pronóstico completo del IMN por región y temperaturas

Por Silvia Ureña Corrales
Costa Rica tendrá un viernes seco y ventoso, con cielos estables y sin lluvias, de acuerdo con el pronóstico del IMN.







Silvia Ureña Corrales

