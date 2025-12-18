Vientos alisios intensos influirán en el tiempo de este viernes en Costa Rica

Costa Rica tendrá un viernes seco y ventoso, con cielos estables y sin lluvias, de acuerdo con el pronóstico del IMN.

El Instituto Meteorológico Nacional (IMN) anunció que este viernes 19 de diciembre predominarán los vientos alisios intensos y cielos parcialmente nublados en gran parte del territorio nacional. Según el análisis meteorológico, se presentarán ráfagas de entre 20 km/h y 40 km/h en el Valle Central y el Pacífico Norte, debido al aumento en la intensidad de los vientos en el mar Caribe.

Durante la jornada, la atmósfera se mantendrá estable, con niveles bajos de humedad y sin lluvias significativas previstas, lo que favorecerá la presencia de cielos con poca nubosidad.

En el Valle Central, se prevé un día ventoso y mayormente despejado. Durante la tarde, aumentará levemente la nubosidad. En San José, la temperatura mínima será de 16,3 °C y la máxima alcanzará los 25,6 °C.

El Pacífico Norte mantendrá condiciones secas, soleadas y ventosas durante todo el día. En Nicoya se registrará una temperatura mínima de 19,8 °C y una máxima de 33,5 °C, una de las más altas del país para este viernes.

En el Pacífico Central, el cielo permanecerá con poca nubosidad durante la madrugada y la mañana. En la tarde y noche aumentará la cobertura nubosa, especialmente en las montañas. Parrita tendrá una mínima de 16,9 °C y una máxima de 30,3 °C.

La región del Pacífico Sur experimentará cielos con escasa nubosidad en la primera parte del día y más nublados hacia la tarde y la noche. Golfito presentará temperaturas entre los 21 °C y los 27,7 °C.

En el Caribe Norte, se espera un cielo parcialmente nublado a lo largo del día. Guápiles tendrá una mínima de 20,4 °C y una máxima de 26,5 °C.

El Caribe Sur también registrará nubosidad parcial durante toda la jornada. Limón mostrará valores entre los 21 °C y los 26,8 °C.

La zona norte presentará condiciones similares al Caribe, con cielos poco nublados y ráfagas de viento moderadas, especialmente en las montañas. Ciudad Quesada tendrá una mínima de 14,2 °C y una máxima de 25,2 °C.

El IMN subrayó que las condiciones secas y ventosas prevalecerán durante el fin de semana.

Efemérides

En San José, la salida del sol será a las 5:47 a. m. y la puesta a las 5:20 p. m.. La fase lunar se encontrará en luna nueva.