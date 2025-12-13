Lluvias y ráfagas de viento afectarán Costa Rica este domingo

El IMN prevé lluvias y vientos en diversas regiones este domingo por condiciones inestables en todo el territorio nacional.

El Instituto Meteorológico Nacional (IMN) anunció que este domingo 14 de diciembre de 2025 persistirán las condiciones inestables en todo el país, favoreciendo la presencia de lluvias y ráfagas de viento desde las primeras horas del día.

Según el IMN, en la mañana se prevén lluvias en las costas del Caribe, así como en sectores del Pacífico Central y Sur. Por la tarde, las precipitaciones podrían extenderse hacia las cordilleras del Caribe, la zona norte, el Valle Central y áreas de la vertiente del Pacífico.

En el Valle Central, se observarán cielos parcialmente nublados con ráfagas de viento durante la madrugada. En la mañana, la nubosidad aumentará con posibilidad de lloviznas. En la tarde y noche, el cielo permanecerá nublado, con lluvias variables. En San José, se reportará una temperatura mínima de 18,3 °C y una máxima de 23,9 °C.

En el Pacífico Norte, predominarán cielos con pocas nubes y ráfagas ocasionales desde la madrugada. En la mañana se mantendrá parcialmente nublado, con posibles lluvias en el sur de la costa. En la tarde se anticipan chubascos en la península y lloviznas en las montañas durante la noche. En Nicoya, la temperatura oscilará entre 21 °C y 34,1 °C, siendo una de las más altas del día.

El Pacífico Central tendrá cielos parcialmente nublados y posibilidad de lluvias costeras en las primeras horas. Durante la tarde y noche, se mantendrá la nubosidad con lluvias ocasionales. En Parrita, la temperatura mínima será de 17,5 °C y la máxima de 30,2 °C.

En el Pacífico Sur, las condiciones serán similares, con lluvias posibles desde la madrugada. En la noche, se anticipan precipitaciones dispersas bajo un cielo variable. En Golfito, se reportarán valores entre 21,5 °C y 27 °C.

En el Caribe Norte, el cielo permanecerá nublado durante toda la jornada, con lluvias constantes en todos los periodos. Guápiles alcanzará una máxima de 26,2 °C y una mínima de 22,2 °C.

El Caribe Sur mostrará un comportamiento similar, con lluvias persistentes bajo cielos mayormente nublados. En Limón, la temperatura se moverá entre 22,1 °C y 27,9 °C.

La zona norte comenzará el día con cielo parcialmente nublado y posibilidad de lluvias. Durante la tarde y noche, se prevé un aumento de la nubosidad y lluvias en distintos sectores. En Upala, se registrará una mínima de 22,1 °C y una máxima de 31,8 °C, entre las más elevadas del país.

