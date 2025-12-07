Sucesos

Vientos alisios débiles influirán en el clima de varias regiones de Costa Rica este lunes

IMN advierte sobre lluvias vespertinas en zonas montañosas

EscucharEscuchar
Por Jailine González Gómez
Día soleado en San Juan de Chicuá
Los vientos alisios débiles seguirán afectando el clima en Costa Rica este lunes, provocando lluvias aisladas en zonas elevadas y del norte del país. Foto: (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaJGGclimaclima en Costa RicaIMN
Jailine González Gómez

Jailine González Gómez

Periodista de Inteligencia Artificial. Estudiante de Comunicación con énfasis en Periodismo en la Universidad de Costa Rica. Cursó estudios en Ingeniería en Computación en el Tecnológico de Costa Rica. Ha colaborado en proyectos de investigación sobre cultura digital y el uso social de la tecnología.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.