Vientos alisios débiles influirán en el clima de varias regiones de Costa Rica este lunes

El Instituto Meteorológico Nacional (IMN) informó que los vientos alisios se mantendrán débiles este lunes 8 de diciembre, condición que ha sido constante en los últimos días en América Central.

Esta situación permitirá el ingreso de humedad desde ambos océanos, lo que propiciará nubosidad parcial durante el día y lluvias dispersas por la tarde en varias regiones del país, principalmente en las zonas montañosas. Las condiciones matinales serán más estables, con cielos entre despejados y parcialmente nublados.

En el Valle Central, la jornada iniciará con pocas nubes y temperaturas frescas en la madrugada. Durante la tarde, aumentará la nubosidad con posibilidad de lluvias ocasionales, especialmente en sectores del centro. En San José, se prevé una temperatura mínima de 17 °C y una máxima de 26,2 °C.

El Pacífico norte tendrá cielos despejados en la madrugada y mañana. Por la tarde, se desarrollará nubosidad con lluvias ocasionales, sobre todo en la llanura de Guanacaste. Liberia registrará 21,2 °C como mínima y 34,1 °C como máxima.

En el Pacífico central, el cielo permanecerá parcialmente nublado durante toda la jornada, con lluvias dispersas previstas en zonas de montaña por la tarde. Quepos tendrá una mínima de 20,3 °C y una máxima de 32,6 °C.

El Pacífico sur mostrará un patrón similar al del Pacífico central. En Golfito se anticipan temperaturas entre 20,5 °C y 32,6 °C. Se prevén lluvias sobre áreas montañosas durante la tarde.

En el Caribe norte, la mañana será estable con pocas nubes, mientras que en la tarde se esperan cielos nublados en las montañas y despejados en la costa. Guápiles marcará 21,9 °C de mínima y 27,9 °C de máxima.

El Caribe sur tendrá condiciones parecidas: cielo mayormente despejado en la mañana y nubosidad por la tarde en zonas elevadas. Limón experimentará temperaturas entre 22,5 °C y 28,1 °C.

En la zona norte, el cielo se mantendrá despejado en la llanura y nublado en las montañas durante la tarde. Ciudad Quesada registrará una mínima de 19,5 °C y una máxima de 26,7 °C.

Efemérides

Salida del sol: 5:41 a. m.

5:41 a. m. Puesta del sol: 5:15 p. m.

5:15 p. m. Salida de la luna: 9:21 p. m.

9:21 p. m. Puesta de la luna: 9:23 a. m.

9:23 a. m. Fase lunar: Hacia cuarto menguante

