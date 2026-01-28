Vientos acelerados y cielo despejado predominarán en el tiempo de Costa Rica este jueves

Cielos despejados, vientos intensos y poca lluvia dominarán el tiempo este jueves en Costa Rica, según el IMN.

El Instituto Meteorológico Nacional (IMN) anunció que este jueves 29 de enero Costa Rica enfrentará condiciones estables, con cielos mayormente despejados y una baja probabilidad de lluvias en todo el territorio.

El fenómeno obedece a altos valores de presión atmosférica en la cuenca del Caribe, lo que provocará vientos alisios acelerados, principalmente en el valle Central, el Pacífico Norte y las zonas montañosas.

Según el IMN, se esperan ráfagas de viento entre los 50 y 80 km/h, lo que mantendrá el ambiente fresco en algunas regiones, especialmente durante la madrugada.

En el Valle Central, el día se presentará con cielos parcialmente nublados y vientos moderados. San José tendrá una mínima de 15,8 °C y una máxima de 24,4 °C.

El Pacífico Norte experimentará un día soleado y ventoso, con cielos despejados desde la madrugada hasta la noche. Nicoya alcanzará una temperatura máxima de 34,9 °C y una mínima de 20,4 °C, lo que marcará una de las regiones más cálidas del país.

En el Pacífico Central, se pronostican condiciones con poca nubosidad, sin precipitaciones importantes. En Parrita, los termómetros oscilarán entre 23 °C y 31 °C, con cielos mayormente despejados durante todo el día.

La región del Pacífico Sur mantendrá un ambiente cálido y parcialmente nublado por la tarde. En Golfito, se esperan temperaturas entre 21,3 °C y 33,8 °C, sin lluvias previstas.

En el Caribe Norte, las condiciones serán favorables, con cielos despejados y algunas nubes en la tarde. Guápiles reportará temperaturas entre 20,3 °C y 31,2 °C, con ambiente húmedo pero sin precipitaciones.

El Caribe Sur tendrá un comportamiento similar. Limón experimentará una mínima de 21,2 °C y una máxima de 29,8 °C, con cielos parcialmente nublados durante el día.

La zona norte iniciará con cielos poco nublados y mantendrá esa condición en la tarde. Ciudad Quesada registrará una mínima de 18 °C y una máxima de 26,9 °C, con ambiente estable y fresco en la madrugada.

Según el IMN, la estabilidad atmosférica y la escasa humedad favorecerán condiciones secas en la mayor parte del país, sin precipitaciones significativas, mientras los vientos alisios seguirán dominando las condiciones del tiempo.

Efemérides

En San José, el sol saldrá a las 5:58 a. m. y se ocultará a las 5:41 p. m.. La luna se encontrará en fase hacia luna llena, con salida a las 2:33 p. m. y puesta a las 2:45 a. m. del día siguiente.