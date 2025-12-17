Viento moderado y pocas lluvias este jueves en Costa Rica, según el IMN

Jueves con cielo mayormente despejado, ráfagas ocasionales y lluvias localizadas en montañas del Pacífico, según el IMN.

El Instituto Meteorológico Nacional (IMN) informó que este jueves 18 de diciembre las condiciones atmosféricas estarán dominadas por la estabilidad y una menor presencia de humedad en el ambiente.

Esta situación reducirá significativamente las lluvias, que se presentarán de forma dispersa y únicamente en sectores montañosos del Pacífico Central, alrededores del golfo Dulce y en elevaciones del Valle Central.

Durante el día, se prevén cielos mayormente despejados en gran parte del territorio nacional. El viento será un factor determinante, con ráfagas ocasionales cerca de las cordilleras, especialmente en el Valle Central y el Pacífico Norte. Este comportamiento favorecerá una sensación térmica más fresca en algunas zonas, pero no impedirá que persistan temperaturas elevadas en otras regiones.

En el Valle Central, se anticipa un ambiente ventoso con poca nubosidad a lo largo del día. La temperatura en San José oscilará entre los 16,4 °C y los 24,1 °C. En Heredia, se registrarán valores de 17,6 °C como mínima y 25,3 °C como máxima.

El Pacífico Norte mostrará cielos despejados y condiciones muy cálidas durante toda la jornada. En Liberia, el termómetro alcanzará los 33,8 °C tras una mínima de 21,3 °C.

En el Pacífico Central, la mañana comenzará con escasa nubosidad. Por la tarde, se espera el desarrollo de nubes y lluvias ocasionales en sectores montañosos. Parrita tendrá una mínima de 16 °C y una máxima de 29,9 °C.

Más al sur, el Pacífico Sur tendrá un inicio de día con cielos despejados. En la tarde, se prevé un aumento en la nubosidad con posibilidad de lluvias aisladas. Golfito experimentará temperaturas entre los 21 °C y los 28,2 °C.

En la vertiente del Caribe, tanto en el norte como en el sur, el cielo se mantendrá de poco a parcialmente nublado durante el día. En horas de la tarde, las nubes se concentrarán en zonas montañosas. Guápiles alcanzará una máxima de 27 °C tras una mínima de 21,2 °C.

La zona norte mostrará cielos parcialmente nublados, con más concentración de nubes en áreas de montaña. Ciudad Quesada amanecerá con 14,8 °C y alcanzará los 25,6 °C.

El IMN recordó que las ráfagas de viento podrían intensificarse en horas específicas del día, particularmente en las cordilleras. Estas condiciones favorecerán cielos despejados en gran parte del país y mantendrán baja la posibilidad de lluvias.

En San José, la salida del sol se dará a las 5:47 a. m. y la puesta a las 5:20 p. m. La luna se dirigirá hacia su fase nueva.