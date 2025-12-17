Sucesos

Viento moderado y pocas lluvias este jueves en Costa Rica, según el IMN

El IMN pronostica para este jueves vientos moderados, cielos mayormente despejados y pocas lluvias en zonas montañosas del Pacífico

Por Silvia Ureña Corrales
Las ráfagas de viento continuarán durante el viernes, según el Instituto Meteorológico Nacional (IMN).
Jueves con cielo mayormente despejado, ráfagas ocasionales y lluvias localizadas en montañas del Pacífico, según el IMN. (Canva/Canva)







