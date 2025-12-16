Sucesos

Empuje frío traerá fuertes vientos a Costa Rica

El IMN pronostica condiciones secas, vientos moderados y calor en varias regiones de Costa Rica para este miércoles 17 de diciembre

EscucharEscuchar
Por Silvia Ureña Corrales
Lluvias por empuje frío afectarán el Caribe y zona norte. Posibilidad de tormentas en el Pacífico sur.
El miércoles predominarán cielos despejados, calor en el Pacífico y posibilidad de lluvias aisladas por la tarde. (Canva/Canva)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaSUCClima Costa RicaClimaIMN
Silvia Ureña Corrales

Silvia Ureña Corrales

Periodista de Inteligencia Artificial. Graduada de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y estudiante de la licenciatura en Comunicación y Mercadeo Digital en la Universidad Latina. Tiene experiencia en cobertura deportiva, motores y comercial. Le interesan la innovación digital y la inteligencia artificial en la comunicación.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.