Empuje frío traerá fuertes vientos a Costa Rica

El miércoles predominarán cielos despejados, calor en el Pacífico y posibilidad de lluvias aisladas por la tarde.

El Instituto Meteorológico Nacional (IMN) informó que este miércoles 17 de diciembre se observará un patrón de vientos moderados en el país, luego de que el empuje frío N.° 6 pierda influencia durante las primeras horas del día.

El IMN destacó que persistirán ráfagas ocasionales en el Valle Central, el Pacífico Norte y zonas montañosas. Las temperaturas se mantendrán elevadas en varias regiones, especialmente en el litoral del Pacífico, y la humedad atmosférica disminuirá en comparación con días anteriores.

Durante la tarde, se anticipan aguaceros de corta duración en sectores del Pacífico Central y Sur, mientras que en el resto del país predominarán condiciones secas.

En el Valle Central, el cielo se mantendrá con pocas nubes y viento moderado durante todo el día. San José tendrá una temperatura mínima de 17,3 °C y una máxima de 25,7 °C.

El Pacífico Norte vivirá una jornada con cielos despejados y ráfagas ocasionales. Las temperaturas serán elevadas en toda la región. En Nicoya se alcanzará una máxima de 33,5 °C, mientras que la mínima será de 20,6 °C.

En el Pacífico Central, se prevé nubosidad parcial en diferentes momentos del día y chubascos aislados en la tarde. Parrita registrará una temperatura mínima de 21,1 °C y una máxima de 29,8 °C.

La región del Pacífico Sur mostrará nubosidad variable y posibilidad de lluvias costeras desde la madrugada. Por la tarde se prevén chubascos dispersos, especialmente en sectores montañosos. En Golfito se reportarán temperaturas entre 21,3 °C y 31,2 °C.

En el Caribe Norte, se registrará nubosidad ocasional con lluvias durante la mañana, mientras que en la tarde el cielo pasará a parcialmente nublado. Guápiles tendrá una mínima de 21,9 °C y una máxima de 28,6 °C.

El Caribe Sur presentará condiciones similares. Durante la mañana se mantendrá parcialmente nublado con lluvia ocasional. En horas de la tarde y noche, el cielo estará entre poco nublado y parcialmente nublado. En Limón se alcanzará una temperatura máxima de 28,9 °C, con una mínima de 22,4 °C.

En la zona norte, el IMN anticipó lluvias ocasionales en la mañana y algunas precipitaciones aisladas por la tarde, especialmente en sectores montañosos. Ciudad Quesada tendrá una temperatura mínima de 16,3 °C y una máxima de 25,2 °C.

El empuje frío dejará de influir sobre el país, pero su paso mantendrá condiciones ventosas en varios sectores y contribuirá a una disminución de la humedad, lo que reducirá la probabilidad de lluvias generalizadas en la mayoría de regiones.

Efemérides