Empuje frío N.° 6 provocará ráfagas de hasta 80 km/h y lluvias aisladas este lunes

Empuje frío N.° 6 generará viento fuerte en el país y lluvias aisladas en el Caribe y la zona norte, informa el IMN.

El Instituto Meteorológico Nacional (IMN) informó que este lunes 15 de diciembre el tiempo en Costa Rica estará influenciado por el empuje frío N.° 6, el cual mantendrá vientos alisios acelerados en gran parte del país.

Este sistema, ubicado sobre el centro del mar Caribe, provocará ráfagas de viento durante el día, con intensidades que oscilarán entre 40 km/h y 60 km/h en el Valle Central y el Pacífico Norte, y que alcanzarán hasta 80 km/h en las partes altas de la cordillera de Guanacaste y Talamanca.

En el Valle Central, la jornada presentará nubosidad variable, con lluvias débiles en las montañas desde la madrugada. Durante la mañana y tarde, persistirá el cielo parcialmente nublado y se mantendrán las ráfagas moderadas. San José tendrá una temperatura mínima de 17,7 °C y una máxima de 26 °C.

En el Pacífico Norte, el cielo se mostrará parcialmente nublado durante todo el día. El viento será un factor determinante, con ráfagas ocasionales, especialmente en zonas bajas. En Nicoya, la temperatura descenderá a 20,7 °C en la madrugada y subirá hasta 33,6 °C en las horas más cálidas.

La región del Pacífico Central mantendrá condiciones secas en gran parte de la jornada, con cielo parcialmente nublado. No obstante, por la tarde podrían desarrollarse chubascos aislados. En Parrita, la mínima será de 22 °C y la máxima de 30,5 °C.

En el Pacífico Sur, se anticipa un día mayormente estable, aunque también con posibilidad de precipitaciones aisladas en horas vespertinas. Golfito experimentará temperaturas que oscilarán entre 21,8 °C y 32,0 °C.

En el Caribe norte, se esperan lluvias dispersas desde la madrugada y durante la mañana. Luego, las condiciones mejorarán hacia el final de la tarde, cuando el cielo se mantendrá parcialmente nublado. Guápiles tendrá una mínima de 23 °C y una máxima de 31 °C.

El Caribe sur registrará un comportamiento similar, con lluvias aisladas al inicio del día, seguidas de una disminución en la nubosidad. En Limón, los valores oscilarán entre 21,1 °C y 29,9 °C.

La zona norte iniciará el día con cielos de parcial a nublados y algunas lluvias aisladas, principalmente en sectores montañosos. En la tarde, predominará un ambiente más estable. Ciudad Quesada reportará una mínima de 17 °C y una máxima de 24,9 °C, mientras que en Upala se alcanzarán hasta 32 °C.

