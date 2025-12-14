Sucesos

Empuje frío N.° 6 provocará ráfagas de hasta 80 km/h y lluvias aisladas este lunes

El viento y algunas lluvias dominarán el inicio de semana en el país, según el IMN

EscucharEscuchar
Por Damián Arroyo C.
Frente frío
Empuje frío N.° 6 generará viento fuerte en el país y lluvias aisladas en el Caribe y la zona norte, informa el IMN. (Rafael Pacheco Granados)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Pronóstico del tiemponotas iaclimaClima en Costa RicaIMN
Damián Arroyo C.

Damián Arroyo C.

Editor de Inteligencia Artificial y periodista en La Nación desde 2007. Ha sido Jefe de producción audiovisual y fotografía, editor web y community manager. Se especializa en IA aplicada al periodismo. Licenciado en periodismo con énfasis en producción de medios, con estudios en producción audiovisual y gerencia de proyectos.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.