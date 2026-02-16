Video municipal captó asesinato frente a casino en el centro de Limón

El sujeto quedó tendido frente al casino, en la vía que separa este comercio del parque Vargas, en Limón centro.

A las 3 a. m. de este lunes, un hombre de 32 años fue asesinado frente al Casino Columbus, ubicado a un costado del parque Balvanero Vargas, en el centro de Limón.

El incidente fue captado por cámaras de monitoreo municipal, lo que permitió alertar a oficiales de la Fuerza Pública. El agresor, relata el reporte policial, se dio a la fuga después de disparar contra el hombre, de apellido Salazar.

A la llegada de las autoridades, Salazar presentaba una única herida por proyectil de arma de fuego en el pómulo derecho y, en el sitio, en apariencia, solo se ubicaron dos casquillos. Un socorrista de la Cruz Roja que acudió al sitio confirmó que el hombre ya había fallecido.

Agentes del Organismo de Investigación Judicial llevaron a cabo el levantamiento del cuerpo y asumieron la investigación del caso para dar con el sospechoso y esclarecer el móvil del crimen.

Salazar mantenía una reseña por portación ilegal de arma de fuego y partes policiales por la misma causa. Al joven se le decomisaron dosis de droga en incidentes pasados, pero no tenía expedientes judiciales pendientes.