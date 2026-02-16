Sucesos

Video municipal captó asesinato frente a casino en el centro de Limón

El hombre recibió un disparo en la cara la madrugada de este lunes

EscucharEscuchar
Por Natalia Vargas
El sujeto quedó tendido frente al casino, en la vía que separa este comercio del parque Vargas, en Limón centro.
El sujeto quedó tendido frente al casino, en la vía que separa este comercio del parque Vargas, en Limón centro. (Reiner Montero/Corresponsal)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
homicidioParque VargasLimónCasino
Natalia Vargas

Natalia Vargas

Periodista de Actualidad. Graduada de bachiller en periodismo en la Universidad de Costa Rica. Laboró como periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Recibió mención de honor en el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.