Propietario asesina con martillo a supuesto intruso en su casa en Talamanca

El propietario de una vivienda asesino a un presunto asaltante a martillazos. Imagen con fines ilustrativos.

Un aparente intento de robo en una vivienda en Chase, en el cantón de Talamanca, Limón, terminó con el presunto asaltante asesinado a martillazos por el propietario de la casa.

Los hechos ocurrieron a las 3 a. m. de este lunes, 100 metros al norte de la entrada de los almacenes de esa localidad. Se presume que la víctima, identificada con el apellido Reyes, de 38 años, intentó entrar a la casa durante la madrugada. Entonces fue interceptado por el dueño de la vivienda, quien lo agredió con la herramienta.

El martillo que habría utilizado el dueño de la casa se ubicó debajo de una mesa de madera. (Cortesía/Cortesía)

En apariencia, el propietario alertó a las autoridades e indicó que el sujeto que intentó ingresar a su propiedad se encontraba en condición crítica.

A la llegada de la Policía, el dueño fue custodiado a la espera del Organismo de Investigación Judicial de Bribrí y el presunto asaltante trasladado de urgencia a la Clínica de Hone Creek.

El reporte policial indica que Reyes fue declarado sin vida a las 4:45 a. m. en el Hospital Tony Facio. Por su parte, el propietario de la casa fue detenido y puesto a las órdenes de las autoridades judiciales.

El caso permanece en investigación.