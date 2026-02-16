Propietario asesina con martillo a supuesto intruso en su casa en Talamanca

Un aparente intento de robo en una vivienda en Chase, en el cantón de Talamanca, Limón, terminó con el presunto asaltante asesinado a martillazos por el propietario de la casa.
Los hechos ocurrieron a las 3 a. m. de este lunes, 100 metros al norte de la entrada de los almacenes de esa localidad. Se presume que la víctima, identificada con el apellido Reyes, de 38 años, intentó entrar a la casa durante la madrugada. Entonces fue interceptado por el dueño de la vivienda, quien lo agredió con la herramienta.
En apariencia, el propietario alertó a las autoridades e indicó que el sujeto que intentó ingresar a su propiedad se encontraba en condición crítica.
A la llegada de la Policía, el dueño fue custodiado a la espera del Organismo de Investigación Judicial de Bribrí y el presunto asaltante trasladado de urgencia a la Clínica de Hone Creek.
El reporte policial indica que Reyes fue declarado sin vida a las 4:45 a. m. en el Hospital Tony Facio. Por su parte, el propietario de la casa fue detenido y puesto a las órdenes de las autoridades judiciales.
El caso permanece en investigación.