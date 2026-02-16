Sucesos

Propietario asesina con martillo a supuesto intruso en su casa en Talamanca

El presunto asaltante falleció en el Hospital Tony Facio, en Limón

EscucharEscuchar
Por Natalia Vargas
Allanamiento León Trece
El propietario de una vivienda asesino a un presunto asaltante a martillazos. Imagen con fines ilustrativos. (Alonso Tenorio/Atenorio)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
homicidioasalto a viviendaChaseTalamancaLimón
Natalia Vargas

Natalia Vargas

Periodista de Actualidad. Graduada de bachiller en periodismo en la Universidad de Costa Rica. Laboró como periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Recibió mención de honor en el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.