Video muestra cómo seis encapuchados se metieron a una casa en Río Cuarto

Una cámara de seguridad captó el ingreso de los hombres a la casa.

Seis hombres encapuchados y armados intentaron asaltar una vivienda en La Victoria de Río Cuarto, la noche de este jueves.

De acuerdo con la información preliminar, los sospechosos mantenían bajo amenaza a las personas que se encontraban dentro de la casa cuando un familiar se percató de la situación y alertó a la Policía.

Intento de asalto en Río Cuarto

Un video de una cámara de seguridad muestra a los sujetos reteniendo a un miembro de la casa y entrando a la misma por el patio.

Oficiales motorizados que se encontraban en las cercanías llegaron al sitio, lo que provocó la huida de los presuntos delincuentes hacia un sector montañoso. En la fuga, dejaron abandonada un arma.

Aparentemente no lograron sustraer ningún objeto. Hasta el momento no se reportan personas detenidas.