Sucesos

Video de maltrato a un bebé en Nicoya genera indignación: esto hará el PANI tras intervención

El PANI y la Fiscalía de Nicoya intervinieron tras un caso de maltrato a un bebé de seis meses. Hermanas del bebé también son menores de edad.

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Por Yucsiany Salazar
El bebé de seis meses se encuentra hospitalizado, según confirmó el PANI.
El bebé de seis meses se encuentra hospitalizado, según confirmó el PANI. (Captura de pantalla/Captura de pantalla)







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Yucsiany Salazar Serrano

Yucsiany Salazar

Estudió en la Universidad Internacional de las Américas (UIA). Con experiencia en periodismo digital, manejo de redes sociales y producción de contenido audiovisual.

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