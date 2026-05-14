Video de maltrato a un bebé en Nicoya genera indignación: esto hará el PANI tras intervención

El bebé de seis meses se encuentra hospitalizado, según confirmó el PANI.

El Patronato Nacional de la Infancia (PANI) confirmó su intervención en un caso de presunta agresión y negligencia contra un bebé de seis meses en Nicoya, Guanacaste, y detalló las medidas legales y de protección adoptadas.

El caso habría ocurrido a principios de mayo. En un video difundido en redes sociales, se escucha a una mujer hablando mientras el menor permanece acostado en una cama.

“Ahí seguirá mae, ahí está, desde que yo te mandé el video, desde el 1°, y que ahí seguirá”, dice la mujer en el video, mostrando al bebé.

“Si quiere chupón que venga agarrarlo, que está ahí”, dijo, mientras muestra el chupón sobre un mueble, lejos del alcance del bebé, que todavía no puede caminar.

“Que aprenda a agarrar el chupón y si no, diay que se quede ahí”, agrega la mujer.

Segundos después, la mujer tomó al niño de uno de sus brazos y lo trasladó hasta un coche afuera de la vivienda, mientras el bebé lloraba.

PANI detalla acciones

Tras la difusión de las imágenes, el PANI confirmó que desde el pasado 12 de mayo la Fiscalía de Nicoya solicitó la intervención del Departamento de Atención y Respuesta Inmediata (DARI) de la Región Chorotega. Además, ingresó un incidente por supuesta negligencia.

Según detalló la institución, estas son las acciones a seguir:

Se estableció un posible delito de lesiones culposas y abuso o incumplimiento de autoridad parental. El DARI realizó el abordaje con base en el protocolo de negligencia. El niño de seis meses está hospitalizado, por lo que se coordina con el Hospital La Anexión. Las hermanas de 9 y 16 años se ubican con recursos familiares y se dicta medida de protección de cuido provisional. Cuando se tenga el egreso hospitalario, el niño se ubicará con su papá. La Oficina Local continuará con la intervención psicosocial y legal para garantizar la integridad de cada una de las personas menores de edad de la familia.

El video generó indignación en redes sociales, donde los usuarios piden que se haga justicia.