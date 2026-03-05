Sucesos

Video de agresión a niña de 7 años lanzada entre bolsas de basura en Pérez Zeledón termina con padrastro detenido y menores con sus abuelos

Sujeto fue detenido por el OIJ de Pérez Zeledón

EscucharEscuchar
Por Fernanda Matarrita Chaves
Tras lanzar a la niña entre las bolsas de basura, el sujeto se retira para continuar con su camino.Tras lanzar a la niña entre las bolsas de basura, el sujeto se retira para continuar con su camino.
Tras lanzar a la niña entre las bolsas de basura, el sujeto se retira para continuar con su camino. (Captura de pantalla/Captura de pantalla)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
PANIPérez Zeledón
Fernanda Matarrita Chaves

Fernanda Matarrita Chaves

Periodista de Educación con experiencia en temas de niñez, salud y DDHH. Licenciada en Comunicación de Mercadeo. Ganó el Premio nacional al mejor contenido sobre Niñez y Adolescencia del CNNA y UNICEF en el 2022 y el 2021. Recibió el Premio regional y del Caribe de Periodismo de Salud de Fedefarma 2022. Redactora del año La Nación 2021.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.