Video de agresión a niña de 7 años lanzada entre bolsas de basura en Pérez Zeledón termina con padrastro detenido y menores con sus abuelos

Tras lanzar a la niña entre las bolsas de basura, el sujeto se retira para continuar con su camino.

Una niña de siete años y su hermano, de 1 año, fueron reubicados con sus abuelos luego de que la pequeña fuera agredida por su padrastro, quien la lanzó entre bolsas de basura, informó el Patronato Nacional de la Infancia (PANI).

El hecho fue denunciado ante el 911 la noche del 4 de marzo luego de que circulara un video en el que se ve como el hombre va caminando, con el niño en brazos (su hijo), la madre de la niña, y la pequeña.

Posteriormente, el hombre baja al niño, segundos después se acerca a la niña que trata de alejarse. Sin embargo, el sujeto la alcanza y la lleva contra su voluntad hasta un puñado de bolsas de basura donde la lanza. La madre permanece estática mirando a la distancia. Cuando la niña se levanta, por su cuenta, del basurero, la mujer le extiende la mano para continuar con su camino.

Esta situación fue atendida por el Departamento de Atención y Respuesta Inmediata (DARI) Brunca como prioridad 1, pues tras lo ocurrido encontraron factores de riesgo por negligencia y maltrato físico.

“Se refiere a la Oficina Local de Pérez Zeledón para la intervención psicosocial y legal que garantice la integridad de ambos niños. Se coordina con la Fuerza Pública y con la Fiscalía para la denuncia por posible delito de abuso de responsabilidad parental”, detalló la oficina de prensa del PANI.

Sujeto detenido

La tarde de este jueves, el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), informó que luego de que se dieran las publicaciones de una presunta agresión de un masculino a una menor de edad en Pérez Zeledón, se realizó la detención del hombre.

“Junto con el ministerio público se está presentando un informe para resolver su situación jurídica”, comentó Javier Quesada, subjefe de la Delegación Regional de Pérez Zeledón.