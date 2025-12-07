Video captó aparente riña entre pareja de agentes del OIJ en Goicoechea

Una cámara de seguridad cercana a la casa de los agentes del OIJ captó el momento en que se escucharon los disparos la madrugada de este sábado, en Goicoechea. Foto:

El estruendo de siete disparos despertó a los vecinos de un residencial en Mata de Plátano, en Goicoechea, de este sábado, alrededor de las 2 a. m..

En una comunidad que sus habitantes consideran tranquila y ajena a cualquier episodio violento, dentro de una de las viviendas, una riña entre dos agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), quienes son pareja, terminó con el hombre herido de bala y la mujer detenida.

Una cámara de seguridad cercana a la casa de los funcionarios captó el momento en que se escucharon los disparos.

Aparente riña entre pareja de agentes del OIJ

Según el reporte de la Policía Judicial, por motivos que por el momento se desconocen, la mujer, de apellido Arboine, habría sacado un arma de fuego y disparado en dos ocasiones a su pareja, de apellido González.

El hombre recibió un impacto en el codo derecho y otro en la pierna izquierda, y fue trasladado a un centro médico en condición estable.

El OIJ confirmó este sábado que inició las pesquisas del caso y Arboine fue llevada al Ministerio Público luego del ataque armado.