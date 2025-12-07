Sucesos

Video captó aparente riña entre pareja de agentes del OIJ en Goicoechea

El hombre recibió dos disparos de bala, mientras que la mujer fue detenida y llevada al Ministerio Público

Por Natalia Vargas
Riña entre agentes del OIJ
Una cámara de seguridad cercana a la casa de los agentes del OIJ captó el momento en que se escucharon los disparos la madrugada de este sábado, en Goicoechea. Foto: (Cortesía/Cortesía)







