Sucesos

Video capta cómo auto choca contra peaje en Escazú y se incendia

Hecho ocurrió la tarde de este martes en la ruta 27

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Por Sebastián Sánchez
Un accidente en la ruta 27 dejó un fallecido.
Un accidente en la ruta 27 dejó un fallecido. (Cortesía/Cortesía)







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Sebastián Sánchez

Sebastián Sánchez

Periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Bachiller en Periodismo y en Derecho por la Universidad de Costa Rica. En 2025, recibió el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

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