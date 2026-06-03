Video capta cómo auto choca contra peaje en Escazú y se incendia

Un accidente en la ruta 27 dejó un fallecido.

Una cámara de seguridad captó el violento choque ocurrido la tarde de este martes en el peaje de la ruta 27 en San Rafael de Escazú, San José.

El hecho, que dejó una persona fallecida, fue en el sentido San José-Santa Ana.

En el video se observa cómo un vehículo se dirige a toda velocidad hacia las casetillas de pago y choca contra la estructura. El choque causó un gran destello de luz.

Accidente peaje ruta 27

El carro quedó envuelto en llamas, que posteriormente fueron controladas por Bomberos. El reporte ingresó a las 6:27 p. m. y obligó a movilizar dos unidades del Cuerpo de Bomberos. Al llegar al sitio, las autoridades confirmaron el fallecimiento de una persona.

De momento no se han brindado detalles sobre la identidad de la víctima ni las causas del accidente.