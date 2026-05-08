(Video) Así fue la captura del extraditable 19 en el centro de San Ramón

En jeans y camiseta, a bordo de un pick up negro que circulaba por el centro de San Ramón. Así, en medio de una acción cotidiana, fue detenido el extraditable 19; un hombre identificado como Alberto Gómez Calderón, a quien Estados Unidos señala por narcotráfico.

En cuestión de segundos, su vehículo ya estaba rodeado por agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), vestidos con cascos, chalecos antibalas y armados con fusiles de alto calibre.

El carro habría sido adquirido recientemente en una agencia de vehículos, pues no tiene placas todavía. Junto al extraditable viajaba otro hombre, quien fue esposado y lanzado al suelo por agentes de la Policía Judicial, mientras se desarrollaba el operativo.

Atrapado

Gómez es requerido por el Tribunal de Distrito de Dallas, Texas, donde figura como sospechosa de delitos vinculados con tráfico internacional de drogas.

El Ministerio Público confirmó que el imputado será puesto a las órdenes del Tribunal Penal competente, ante el cual la Fiscalía solicitará la medida cautelar de detención provisional, mientras se desarrolla el proceso de extradición.