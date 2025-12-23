Víctima muere atropellada luego de choque entre dos camiones en la ruta 1

Una persona falleció la tarde de este lunes tras ser atropellada en la ruta 1, a la altura de Miramar de Montes de Oro, en Puntarenas.

El incidente fue reportado a las 6:07 p. m., en el sentido hacia Guanacaste. De acuerdo con información preliminar, el hecho se dio luego de la colisión entre dos camiones, tras lo cual la víctima habría sido atropellada.

La emergencia fue atendida por una unidad del Cuerpo de Bomberos. De momento, no se han brindado más detalles sobre las circunstancias del suceso.