Video muestra cómo un camión en llamas avanzó sin frenos en Escazú

Un camión se encendió en llamas la noche de este lunes en Escazú.

El Cuerpo de Bomberos atendía un incendio que afecta a un vehículo de carga pesada la tarde de este lunes en San José, sobre la ruta 27, específicamente en el sector del Alto de las Palomas, entre los cantones de Escazú y Santa Ana.

El reporte ingresó a las 6:08 p. m. En el video facilitado por el Cuerpo de Bomberos se observa cómo el camión, envuelto en llamas, avanza atravesando los carriles de la vía y generaba caos entre los vehículos que transitaban en ese momento.

Según informó Bomberos, el incendio provocó una falla en el sistema de frenos del automotor, lo que hizo que el vehículo continuara avanzando mientras se incendiaba.

La emergencia era atendida por unidades de las estaciones de Pavas y Santa Ana. De momento, no se había informado sobre personas afectadas ni sobre las causas del incidente.

