Video muestra cómo un camión en llamas avanzó sin frenos en Escazú

Emergencia generó caos en sector del Alto de las Palomas, sobre ruta 27

Por Sebastián Sánchez
Un camión se encendió en llamas la noche de este lunes en Escazú.
Un camión se encendió en llamas la noche de este lunes en Escazú. (Cortesía/Cortesía)







Periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Estudiante de Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo y bachiller en Derecho por la Universidad de Costa Rica. En 2025, recibió el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

