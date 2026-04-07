Sucesos

Víctima de balacera en Hatillo 5 falleció en el hospital; OIJ reveló su identidad

El ataque armado ocurrió la madrugada de este martes y el herido fue llevado de emergencia al Hospital San Juan de Dios

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Por Natalia Vargas
Hospital San Juan de Dios; (HSJD
Alvarado falleció en el Hospital San Juan de Dios. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)







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Natalia Vargas

Natalia Vargas

Periodista de Actualidad. Graduada de bachiller en periodismo en la Universidad de Costa Rica. Laboró como periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Recibió mención de honor en el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

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