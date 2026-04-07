Víctima de balacera en Hatillo 5 falleció en el hospital; OIJ reveló su identidad

Un hombre de apellido Alvarado, de 50 años, falleció la tarde de este martes en el Hospital San Juan de Dios, luego de recibir al menos tres disparos durante esta madrugada.

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) lo identificó como la víctima mortal de la balacera que se reportó en Hatillo 5, San José, a eso de la 1 a. m.

Alvarado fue llevado al centro médico en condición crítica poco después de los hechos, luego de que socorristas de la Cruz Roja Costarricense lo encontraron tendido, con heridas por arma de fuego en la cabeza, el cuello y el hombro.

La Policía Judicial confirmó el fallecimiento más tarde, a las 4:51 p. m.

Los hechos ocurrieron en las cercanías de la iglesia Santa Cecilia, según confirmó la Cruz Roja. De acuerdo con el reporte preliminar, Alvarado estaba en vía pública al momento del ataque.

Por el momento se desconocen los detalles del incidente. La Policía Judicial confirmó que el caso está en investigación para dar con los responsables y determinar el móvil del crimen.