Balacera en Hatillo 5: hombre herido en cabeza, cuello y hombro

El ataque a balazos ocurrió pasada la 1:00 a. m. de este martes 7 de abril en Hatillo 5. Imagen con fines ilustrativos.

Un hombre fue trasladado en condición crítica la madrugada de este martes 7 de abril, tras ser herido con un arma de fuego en Hatillo 5, San José.

El incidente se registró alrededor de la 1:15 a. m., en las cercanías de la iglesia Santa Cecilia, según confirmó la Cruz Roja Costarricense.

De acuerdo con el reporte preliminar, la víctima presentaba impactos de bala en la cabeza, el cuello y el hombro.

Debido a la gravedad de las lesiones, el paciente fue trasladado de urgencia al Hospital San Juan de Dios por una unidad de soporte avanzado de vida.

Por el momento, se desconoce la identidad del hombre y se está a la espera de que el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) brinde más detalles sobre el caso.