Sucesos

Balacera en Hatillo 5: hombre herido en cabeza, cuello y hombro

Un hombre fue trasladado al Hospital San Juan de Dios con heridas de bala tras un ataque en Hatillo 5, San José.

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Por Yucsiany Salazar
El ataque a balazos ocurrió pasada la 1:00 a. m. de este martes 7 de abril en Hatillo 5. Imagen con fines ilustrativos. (Foto: Edgar Chinchilla, corresponsal GN)







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Yucsiany Salazar Serrano

Yucsiany Salazar

Estudió en la Universidad Internacional de las Américas (UIA). Con experiencia en periodismo digital, manejo de redes sociales y producción de contenido audiovisual.

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