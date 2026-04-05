Iba caminando y recibió una bala en su cabeza: hombre herido en Hatillo

Los hechos ocurrieron mientras la víctima caminaba de madrugada en vía pública, en Hatillo. Imagen con fines ilustrativos.

Un hombre de 32 años, de apellido Murillo, se encuentra en estado crítico tras recibir un disparo en la cabeza la madrugada de este domingo en Hatillo, San José.

De acuerdo con la información preliminar del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), el hecho se registró alrededor de las 4:15 a. m. en Hatillo, específicamente a unos 300 metros de la rotonda del antiguo Rancho Guanacaste en dirección hacia Alajuelita.

Según la versión inicial, Murillo caminaba por la vía pública cuando un sujeto se le acercó y, sin mediar palabra, le disparó para luego darse a la fuga.

El disparo habría ingresado por la cabeza y salido por el ojo izquierdo, dejándolo en condición crítica.

La Cruz Roja Costarricense trasladó una unidad avanzada al sitio y los socorristas lo atendieron y lo trasladaron de urgencia al Hospital San Juan de Dios.

El caso es investigado por agentes de la Sección de Inspecciones Oculares y Recolección de Indicios del OIJ, quienes trabajan en la recolección de evidencia para esclarecer lo ocurrido, determinar el móvil del ataque y dar con el sospechoso.