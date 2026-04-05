Sucesos

Iba caminando y recibió una bala en su cabeza: hombre herido en Hatillo

Un ataque armado en Hatillo dejó a un hombre herido de gravedad. El proyectil ingresó por su cabeza y salió por el ojo izquierdo. Esto es lo que se sabe.

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Por Yucsiany Salazar
Los hechos ocurrieron mientras la víctima caminaba de madrugada en vía pública, en Hatillo. Imagen con fines ilustrativos. (Foto: Edgar Chinchilla, corresponsal GN)







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Yucsiany Salazar Serrano

Yucsiany Salazar

Estudió en la Universidad Internacional de las Américas (UIA). Con experiencia en periodismo digital, manejo de redes sociales y producción de contenido audiovisual.

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