Víctima de ataque con arma blanca en Acosta muere mientras era trasladada en ambulancia

Un hombre de apellido Dávila, de 42 años, murió mientras era trasladado en ambulancia después de recibir varias heridas con arma blanca en San Ignacio de Acosta.

Un hombre de apellido Dávila, de 42 años, murió luego de ser atacado con un arma blanca mientras circulaba en un carro por San Ignacio de Acosta, de San José.

Los hechos ocurrieron pasadas las 7 p. m. de este sábado, en vía pública.

La versión preliminar del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), Dávila viajaba en un vehículo cuando se produjo un altercado con un hombre que se movilizaba en una motocicleta.

Aparentemente, el conductor del automóvil se detuvo y, en ese momento, el motociclista se bajó y lo hirió con un arma blanca. El sospechoso se dio a la fuga.

Tras el ataque, Dávila sufrió heridas en ambos brazos y en el costado izquierdo del torso.

La víctima fue trasladada en una ambulancia hacia un centro médico; sin embargo, murió en el trayecto.