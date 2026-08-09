Sucesos

Víctima de ataque con arma blanca en Acosta muere mientras era trasladada en ambulancia

Dávila sufrió heridas en ambos brazos y en el costado izquierdo del torso

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Por Libia Solano Meza
Un hombre de apellido Dávila, de 42 años, murió mientras era trasladado en ambulancia después de recibir varias heridas con arma blanca en San Ignacio de Acosta. (Andrés Garita, corresponsal GN)







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Libia Solano Meza

Libia Solano Meza

Periodista especializada en la cobertura de salud y bienestar. Graduada de la Universidad Internacional de las Américas (UIA). En 2022 ganó el Premio Alberto Martén Chavarría de la Cámara Norteamericana de Comercio (AmCham).

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