Hombre y mujer resultan heridos tras ataque dentro de una vivienda en San Ramón

Un hombre de apellido Loáiciga y una mujer resultaron heridos durante un ataque con arma blanca ocurrido pasada la medianoche de este domingo en Las Musas de Alfaro, en San Ramón.

Según la información preliminar del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), Loáiciga se encontraba dentro de su casa cuando un hombre ingresó al inmueble y lo atacó en varias ocasiones con un arma blanca.

El ofendido sufrió heridas en el abdomen, las piernas y la espalda. Tras la agresión, el sospechoso salió de la vivienda y huyó del lugar.

Durante el incidente, una mujer que también se encontraba dentro de la casa resultó herida.

Loáiciga fue trasladado al Hospital de San Ramón para recibir atención médica.