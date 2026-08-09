Sucesos

Hombre y mujer resultan heridos tras ataque dentro de una vivienda en San Ramón

El ofendido tenía heridas en el abdomen, las piernas y la espalda

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Por Libia Solano Meza
Hombre termina herido tras ser atacado con arma blanca dentro de su casa. (Shutterstock)







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Libia Solano Meza

Libia Solano Meza

Periodista especializada en la cobertura de salud y bienestar. Graduada de la Universidad Internacional de las Américas (UIA). En 2022 ganó el Premio Alberto Martén Chavarría de la Cámara Norteamericana de Comercio (AmCham).

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