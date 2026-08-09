Sucesos

Joven busca ayuda en una vivienda tras recibir una puñalada en San Ramón

La víctima de 22 años presentaba una herida de arma blanca en el cuello

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Por Libia Solano Meza
El OIJ investiga la agresión que sufrió un hombre de 22 años, quien llegó hasta una vivienda para pedir ayuda tras recibir una herida de arma blanca en el cuello. (Albert Marín.)







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Libia Solano Meza

Libia Solano Meza

Periodista especializada en la cobertura de salud y bienestar. Graduada de la Universidad Internacional de las Américas (UIA). En 2022 ganó el Premio Alberto Martén Chavarría de la Cámara Norteamericana de Comercio (AmCham).

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