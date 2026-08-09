Joven busca ayuda en una vivienda tras recibir una puñalada en San Ramón

El OIJ investiga la agresión que sufrió un hombre de 22 años, quien llegó hasta una vivienda para pedir ayuda tras recibir una herida de arma blanca en el cuello.

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) investiga las circunstancias en las que un hombre de apellido Cruz, de 22 años, resultó herido con un arma blanca la noche de este sábado en San Ramón.

El hecho ocurrió pasadas las 8 p. m. en la zona de Quebradillas, en Piedad de Sur de San Ramón, donde, según la información preliminar, se habría producido una riña.

Tras resultar herido, Cruz llegó hasta una casa cercana y pidió ayuda. Los ocupantes de la vivienda alertaron al servicio de emergencias 9-1-1.

El hombre presentaba una herida de arma blanca en el cuello y fue trasladado al Hospital de San Ramón para recibir atención médica.