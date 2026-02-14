Víctima colateral: mujer ajena a riña recibe disparo en la cara en Matama

Una mujer recibió un disparo en la cara en Matama. La víctima sería colateral.

Una aparente riña entre un menor de edad y un hombre de apellido Dowglas dejó dos personas heridas por arma de fuego en Matama, provincia de Limón. Entre ellas, una mujer ajena al conflicto, quien recibió un disparo en la cara.

Dowglas fue la segunda persona que recibió un impacto de bala.

La mujer herida fue identificada por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) como de apellido Salazar, de 32 años.

De acuerdo con el reporte preliminar de la Policía Judicial, Dowglas y el menor de edad comenzaron a discutir y, en determinado momento, realizaron varias detonaciones, alrededor de las 6:30 p. m. del viernes.

Otro herido en Jacó

A las 10:48 p. m. del viernes se reportó otro ataque armado, esta vez en Jacó, Garabito. Un hombre identificado como Sansón, de 47 años, recibió cinco disparos y sobrevivió al ataque.

La Policía Judicial sostiene que el hombre se encontraba dentro de su vehículo cuando fue abordado por dos sujetos en motocicleta, quienes le dispararon en varias ocasiones y lograron impactarlo.

La Cruz Roja Costarricense atendió el incidente y los socorristas trasladaron a Sansón de emergencia al Hospital Monseñor Sanabria, donde fue estabilizado. Posteriormente, fue llevado al Hospital México, en San José, donde permanece recibiendo atención médica.

Ambos ataques armados permanecen en investigación, según informó el OIJ.