Sucesos

Víctima colateral: mujer ajena a riña recibe disparo en la cara en Matama

La riña habría involucrado a un menor de edad y una segunda víctima también resultó herida

EscucharEscuchar
Por Natalia Vargas
Una mujer recibió un disparo en la cara en Matama. La víctima sería colateral. (Albert Marín.)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
víctima colateralMatama
Natalia Vargas

Natalia Vargas

Periodista de Actualidad. Graduada de bachiller en periodismo en la Universidad de Costa Rica. Laboró como periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Recibió mención de honor en el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.