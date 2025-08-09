Vendedor de lotería irá seis meses a prisión por presunto narcomenudeo en Guápiles

Vista del templo católico de Guápiles, en la comunidad donde vendía lotería y, presuntamente, drogas al menudeo. Fotografía:

Un vendedor de lotería identificado por el apellido Zamora fue enviado a seis meses de prisión preventiva tras ser detenido por presuntamente vender drogas al menudeo (narcomenudeo) en el centro de Guápiles (Pococí, Limón).

La captura se efectuó la tarde del jueves en las oficinas del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) de Guápiles, adonde el sospechoso se presentó de manera voluntaria.

Según confirmó una fuente judicial, Zamora contaba con un código oficial de venta de lotería de la Junta de Protección Social (JPS).

Las pesquisas comenzaron meses atrás, luego de denuncias que motivaron a los agentes a realizar varias compras controladas de marihuana, “puntas” de cocaína y piedras de crack, utilizando billetes marcados como prueba.

LEA MÁS: Tenía un rótulo: sospechoso de narcomenudeo se daba el lujo de rechazar las viejas monedas de ¢50 y ¢500, dice Fiscalía

Dichas transacciones, según el OIJ, se efectuaron entre abril y mayo de este año, mientras el imputado se desplazaba a pie por el centro de Guápiles.

De acuerdo con la Policía Judicial, el hombre permaneció varios meses fuera de la vista de las autoridades, hasta que fue localizado esta semana. Zamora es ampliamente conocido en el cantón de Pococí por ser hijo de una de las vendedoras de lotería más antiguas de la localidad, quien tiene una discapacidad (mudez).

La audiencia de medidas cautelares se realizó la noche del viernes en el Juzgado Penal de Pococí. El juez ordenó la prisión preventiva mientras continúa la investigación.