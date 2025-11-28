Vendedor de lotería es herido de gravedad en ataque a balazos en Belén

Personal de la Cruz Roja y otras personas atendieron al vendedor de lotería, quien fue trasladado tras recibir varios balazos en La Ribera de Belén, Heredia. Foto:

Un vendedor de lotería de 53 años fue atacado a balazos, la madrugada de este viernes, en La Ribera de Belén, en Heredia, y permanece en condición crítica, tras ser trasladado al Hospital San Vicente de Paúl.

Los hechos ocurrieron en las inmediaciones de la empresa Firestone y, según reportes de testigos, cuatro sujetos a bordo de dos motocicletas atacaron al vendedor.

La Cruz Roja Costarricense reportó que la emergencia ingresó a las 5:12 a. m. y una unidad básica se desplazó al sitio.

Al llegar, los paramédicos encontraron al hombre con impactos de bala en las extremidades inferiores, por lo que fue estabilizado y llevado de inmediato al centro médico herediano.

De momento se desconocen las circunstancias del ataque.

La escena quedó bajo custodia del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), que inició las diligencias para determinar qué motivó la agresión y quiénes serían los responsables.