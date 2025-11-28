Sucesos

Vendedor de lotería es herido de gravedad en ataque a balazos en Belén

Hombre de 53 años fue atacado a balazos por hombres en motocicletas ,en La Ribera de Belén, la madrugada de este viernes

Por Juan Fernando Lara Salas y Reiner Montero
Personal de Cruz Roja y otras personas atendieron al vendedor de lotería quien fue trasladado tras recibir varios balazos en Ribera de Belén, Heredia.
Personal de la Cruz Roja y otras personas atendieron al vendedor de lotería, quien fue trasladado tras recibir varios balazos en La Ribera de Belén, Heredia. Foto: (Reiner Montero/Cortesía)







